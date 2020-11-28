萊豬國會衝突柯建銘批國民黨「一代不如一代」盧秀燕：努力維護台中食安

▲盧秀燕出席龍井區龍港國小校舍重建啟用，針對萊豬發表看法。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕針對民進黨總召柯建銘就萊豬案，國民黨立委丟豬內臟杯葛，28日表示，政治的事情她不會評論，近期大家對萊豬有論辯，她認為，台灣是以豬肉為主食肉品的國家，食用量非常大，因此最好維持現狀，不要進口萊豬；一旦進口，人民健康風險就很大。

今天上午，市長盧秀燕到龍井區出席龍崗國小校舍重建啟用典禮，有媒體詢問她關於昨日國民黨在國會杯葛萊豬，柯建銘指國民黨「一代不如一代」有何看法。

盧秀燕表示，政治的事情大家都知道她不會評論，不過另一方面，近期大家為了萊豬有一些論辯，我要反映地方的心聲。台灣是一個以豬肉為主食肉品的國家，食用量非常大，不管是爌肉、滷肉、水餃、貢丸等，吃的豬肉非常多。因此，最好維持現狀，含有瘦肉精、萊克多巴胺的豬肉不要進口，如果萊豬一定要進口，人民的健康風險就很大。因為混在一起，民眾搞不清楚到底吃的豬肉有沒有含萊克多巴胺。

她表示，我們國家現在規定，運動選手不能夠吃含有萊克多巴胺的豬肉，因為藥檢不會通過，如果運動選手吃了萊豬就會影響藥檢，一般民眾也不應面對這樣的風險，所以忠言逆耳，雖然不好聽，但是我們身為市長、從政人物，一定要替台中市民發聲，我們反對開放萊克多巴胺的豬肉進口，我們一定要努力維護台中市民的健康跟食安的風險。

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