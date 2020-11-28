日收破8000！男自爆「3個月沒休假了」　職業別曝光...網：好陌生

▲雖然收入高，但他每天早出晚歸，而且3個月沒休假了。（圖／翻攝自爆怨2公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣年輕族群面臨低薪困境，不過一名網友就曬出薪資條，日領破8千塊錢的優渥待遇，羨煞許多人。他透露，因為這份工作，已經3個月沒休假了，雖然對於原po的職業別，大部分網友都相當陌生，不過他也笑說，「現在越來越多人開始注意到這工作了。」

網友昨在「爆怨2公社」發文提到，「這是我辛苦一天的收入，但我要抱怨我的工作，我已經3個月沒有休假了，每天早起晚歸，如果是你，你受得了嗎？」

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只見薪資條上，寫著大大的應領執行費8170元，這讓大家不禁好奇，究竟是什麼行業，能日領如此高薪？對此，原po表示，他是室外的環境教育講師，每天早7晚9，有時忙到10點多才下班。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他透露，這些日子以來，經常吃泡麵或到超商解決三餐，還要利用休息時間上網查資料備課，而且除了每年考試外，他也會不斷進修，「現在很多年輕人都注意到這工作了，就是環境教育課程。」

對此，網友們紛紛回應，「一天8000真香」、「一天8千，做半年休息半年」、「這種薪資...做死也甘願」、「我之前的工作也差不多是這樣，但我覺得這樣生活只剩下工作，根本沒自由，毅然決然換成正常上下班的，薪水少一點，現在反而很開心」、「人在天堂，錢在銀行」、「要是我的話，這會捨不得休」。

值得一提的是，擔任環境教育講師要先通過環保署的「環境教育人員認證」，講師們會按照團體個別需求，提供環境教育相關知識，包括環境教育、環境倫理學及環境議題的探討等。