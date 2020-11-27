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飯店Buffet神奇優惠！「胖1kg折100」吃飯前、後量體重　攻略出爐

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▲▼飯店Buffet「吃飯前後要量體重」 胖1kg折價100。（圖／東森新聞）

▲餐廳業者推出優惠，主打「餐後」體重比「餐前」每多1公斤，就享100元折扣。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

為了吸引顧客上門，台北市有餐廳日前推出一個特別的「羞恥」行銷，主打客人用餐後的體重，比「用餐前」每多1公斤，每公斤可享受100元折扣，最多可以達到5公斤500元。優惠開始後確實吸引不少客人上門，不過業者也提醒暴飲暴食很傷胃，民眾用餐還是要考慮身體情況。

台北市有餐廳業者推出特別優惠，主打客人「用餐後」體重，只要在吃飽結帳時，體重比「用餐前」還要重，每1公斤能享受100元折扣，而且不論牛排怎麼吃、Buffet怎麼夾、飲料怎麼喝，全部都可以計算在內，「每人」最多5公斤享500元優惠。

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▲▼飯店Buffet「吃飯前後要量體重」 胖1kg折價100。（圖／東森新聞）

▲12盎司牛排重約340克，就要吃下至少14片，才能達到5公斤。（圖／東森新聞）

實測一口氣吃進5公斤的食物，沙拉、麵包與甜點就夾了11盤，還要再喝下4杯果汁、4杯汽水、2杯牛奶，一盤15貫壽司則必須要吃到17盤、薄皮披薩則要猛吃50片，若是專攻肉品類的食材，12盎司牛排重約340克，就要吃下至少14片。

有顧客說，「我跟朋友還一起研發了，一些攻略策略，生魚片或者是海鮮羹、麻辣燙去做一個交替，方便我們可以堆疊的更重」，另一名顧客則分享「最後結帳前，再喝個幾杯果汁，應該可以輕鬆達標吧，可以再減個200元」，不過業者也提醒，暴飲暴食很傷胃，民眾還是要考慮身體情況。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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