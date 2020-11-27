過肩摔2分鐘影片曝　陳柏惟稱「只想推開鄭天財」…網讚：摔的好

記者蔡文鈴／台北報導

基進黨立委陳柏惟27日在議場內與國民黨立委爆發衝突，把鄭天財「過肩摔」在地板上，受訪解釋「只是想把他（鄭天財）推開，不知道會這麼大力」，而陳柏惟事後也在臉書放上影片還原現場經過，不少網友大讚「摔的好」，還有網友質疑，「所以承認先動手了嗎？」

為讓蘇貞昌順利上台進行施政報告，民進黨立委林俊憲、王美惠、高嘉瑜、林楚茵等人在一旁護駕，未料國民黨立委突然拿出一桶桶的豬內臟、豬皮上前潑灑，現場一陣混亂。

綠營立委吳秉叡、黃國書、蔡適應立刻上前助陣，圍起一道人牆保護主席台，此時，陳柏惟突然將鄭天財過肩摔，吳秉叡、黃國書、蔡適應等一群人立刻衝向前助陣，林為洲立刻向前使出「鎖喉功」把陳柏惟架住，國民黨立委逮住機會趁機「圍毆」，最後，陳柏惟被林為洲拉離，現場火爆氣氛才稍微趨緩。

▲陳柏惟摔完鄭天財後，被林為洲鎖喉拉開。（圖／記者李毓康攝）



但陳柏惟日前才撂下狠話要「1打35」，結果卻是被圍毆，引起不少網友酸言酸語；而陳柏惟也在臉書公布影片還原事情經過。

影片一開始，主席台前方跟旁邊藍綠雙方都發生了肢體衝突，場面相當混亂，而陳柏惟在一旁拿起雨衣當作垃圾袋，要清理現場的豬內臟跟垃圾。此時鄭天財卻把陳柏惟手中的垃圾撥開，原本蹲在地上的陳柏惟立刻起身，把雙手放在鄭天財的肩膀上，接著轉身將他摔在地板上。

▲陳柏惟還原立院衝突經過，鄭天財上前推開陳柏惟手中的垃圾，結果遭陳柏惟過肩摔。（圖／翻攝陳柏惟臉書）



現場衝突再度引爆，國民黨立委看到自家人被摔在地上後，便群起激憤衝上前圍毆，林為洲從陳柏惟後方「鎖喉」壓制拖行，藍綠雙方扭打成一團，最後兩人被強制分開後，鄭天財欲進一步上前理論，但被一旁立委勸阻，沒有衍生過多衝突場面。

陳柏惟事後受訪表示，當時前一個動作在勸架，立委吳秉叡、魯明哲過來之後，就要拿雨衣當垃圾袋要清理那些豬內臟，撿到一半，鄭天財就過來把垃圾打翻，「我本來只是想推他，不知道為什麼那麼大力」。

陳柏惟解釋，是鄭天財先撥倒垃圾桶，當時就想扶垃圾桶，結果他就抓我手，所以我就順著把他推開；他也說，若真的要打，大可以追打、揮拳，但從頭到尾都沒有出拳，而且後來被林為洲架走後，我把他手甩開，他也跌在地上。

▲陳柏惟接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



至於日前嗆聲「1打35」的說法，陳柏惟不願多談，而是否介意「圍毆」的說法，陳柏惟說，不認為自己遭圍毆，因為動作也做出來了，有武裝的意思，團體激動難免，希望能回到正常議事，譴責讓議事無法進行的人，被圍毆不會怪他們，若他們覺得這樣做對國家比較好，我覺得很遺憾。

網友看到影片後留言，「漂亮的過肩摔」、「好個過肩摔」、「這過肩摔可以」、「人家在打掃，硬要把垃圾桶打翻，被摔根本剛好」、「3Q真的帥爆」、「完整影片是勸架沒錯啊，勸架、拿垃圾袋收垃圾，鄭亂入被摔」。

還有網友在批踢踢討論，「動作很流暢」、「搶垃圾桶就可以摔人？所以你承認3Q先動手的嗎？」、「不爽直接摔人，果然是來勸架的」、「希望鄭天財沒事喔，60幾歲了被這樣摔還好嗎？」、「既然要勸架，為何前一天要約戰，這邏輯也蠻奇怪的」。

▼ 陳柏惟把鄭天財過肩摔後被國民黨立委包圍架出去。（圖／記者宋良義攝）

