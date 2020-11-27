指揮中心：11/27起增「2家印尼公司」暫緩仲介移工來台

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日表示，鑒於印尼COVID-19疫情嚴峻，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自即日起，新增暫緩「PT. LAATANSA LINTAS」及「PT. PRIMA DUTA SEJATI」共2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。加上之前4家，總共6家仲介移工無論有無取得簽證，即日起皆暫緩入境。

指揮中心醫療應變組組長羅一鈞指出，近期印尼籍移工確診個案持續增加，自今年11月20日起，已要求所有入境臺灣的印尼籍移工均需強制集中檢疫，並同時暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA及PT. GRAHA AYUKARSA等4家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

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羅一鈞表示，經進一步調查，我國10月22日迄今確診印尼籍移工中，另分別有3名自PT. LAATANSA LINTAS及2名自PT. PRIMA DUTA SEJATI共2家印尼外國人力仲介公司仲介引進，故自即日起，新增暫緩該2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

指揮中心強調，未來該6家印尼國外人力仲介公司訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情證明，報經指揮中心同意後，才可得重新仲介印尼移工來臺工作。

▲6家印尼國外人力仲介公司訓練中心禁止來台。（圖／指揮中心提供）