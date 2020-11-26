高嘉瑜反擊游淑慧「郝友友」：說不定故意排擠我去拜會羅馬省長



▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市議員游淑慧爆料，立委高嘉瑜在2011年時任議員時，隨郝市府團隊赴義大利考察，不僅脫隊還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，讓公務人員很困擾，甚至貼出照片指稱，高嘉瑜缺席拜會羅馬省長形程。對此，高嘉瑜26日諷刺，出來爆料的人，舉凡葉慶元、游淑慧等都是「郝友友」，報告也都有自己的名字，「不一定是他們故意排擠我去參加那個行程。」

游淑慧爆料，她過去還在北市府服務時，郝市府團隊2011年曾赴義大利考察，當時還是議員的高嘉瑜也一同隨行，不僅脫隊，還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，讓公務人員很困擾。

而高嘉瑜辦公室26日中午發表聲明，2011年與郝市府赴歐洲考察時，皆全程參與公務行程，也與市府同仁認真聽取簡報與討論，並附2張照片說明。

對此，游淑慧隨即在臉書po出，當年郝市府拜會羅馬省長的照片，但裡面並沒有高嘉瑜，因此在相片上面P圖打臉，「說好的全程參與，人去哪？」並寫下，不求成女神，勿成女神棍；真誠面世人，可愛必倍加。

▼游淑慧貼出拜會照打臉。（圖／翻攝自游淑慧臉書）



▼高嘉瑜辦公室聲明。（圖／翻攝自游淑慧臉書）



對此，高嘉瑜26日下午接受電子媒體聯訪表示，那個參訪在2011年，而自己在2010年剛當選議員，跟市長行程最主要是參加聽奧，義大利的行程非常短暫，接著去荷蘭看社會住宅。

高嘉瑜反擊，之後發現出來爆料的人，舉凡葉慶元、游淑慧等都是「郝友友」，所以這根本就是一個「郝友友」的羅馬假期，當時一個民進黨剛選上、還非常嫩的議員，且市府基本上全部都是他們的人。「球員兼裁判人證都是，所以當然是跟著他們的行程走，他們做什麼我就做什麼，這樣的爆料有點子虛烏有。」

她再度重申，「我一個剛選上議員的人，有什麼能耐可以去使喚公務員、要求什麼，因為他們全部都是郝龍斌市府的人，他們叫我做什麼，我就跟著走。」自己當時也是第一次去義大利，也沒有那個能力獨自去做事情。那個2011年的報告也有自己的名字，有全程參與。

媒體詢問，至於游淑慧貼照指控，缺席拜會羅馬省長？高嘉瑜說，基本上就是跟著市政行程，絕對不可能說不要去，畢竟是10年前的事，報告也都有名字，真得是莫須有，「不一定是他們故意排擠我去參加那個行程，只有我一個民進黨的，他們刻意不讓我去參加我也沒辦法。」

其他人也看了這些...

►葉慶元加碼補刀高嘉瑜：購物拒拜會羅馬省長 全團等她買到完

►遭爆赴義大利狂掃貨 高嘉瑜反酸：當時游淑慧都在照顧郝龍斌

►嗆高嘉瑜吃過期食品「裝樸實別太假」 游淑慧揭政治人物生存關鍵



更多熱門新聞...

►高嘉瑜遭爆「赴義大利掃貨」 游淑慧：大包小包、隨行公務員幫提

►高嘉瑜房間照曝光後 聲量爆衝2倍殺進前5名、房產砲火分散

►黃枕頭+衣服山 高嘉瑜秀「禮物」：我會洗心革面、重新做人

►振興一下我們的美麗