高嘉瑜繼續打房「陽台算室內坪數」　花敬群駁：天大的謠言

▲高嘉瑜、花敬群。（圖／翻攝國會頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜因打房得罪人慘遭攻擊，但她仍持續關心高房價問題，26日於財政委員會上質詢內政部次長花敬群，提到許多建案浮報公設比灌水，陽台都被算入室內面積，但卻遭花敬群回應這是天大的謠言。

高嘉瑜指出，許多民眾抱怨高公設比，虛擬坪數越來越多，民眾根本搞不清楚什麼是公設什麼不是公設，而監察院也在民國98年糾正內政部，房屋虛坪灌水現象，但已經過了11年卻沒改變。

高嘉瑜直指，內政部不斷放任建築法規，放寬容積項目，給建商免計容積作公設，結果都是消費者買單，這是很不公平的，還有地政法另設測量登記，也讓附屬建物灌入坪數，這部分也沒有改變；此外，停車位、車道坡道是否算公設，只有內政部跟建商知道，民眾都不清楚。

高嘉瑜表示，建物登記面積跟建管執照面積登記不一，等於是給建商灌虛坪機會，而監察院早已糾正內政部怠惰修法，讓民眾權益受損難辭其咎，過了11年卻仍無改進。

對於公設浮濫灌水的現象，花敬群表示，不是灌水也不是虛擬，都是依照建築技術規則蓋的，但有些規則寬一些，所以需要作檢討。

不過，高嘉瑜質疑內政部針對公設跟公有都沒有規範，屋簷雨遮也會被計算入公設，停車位是否也算公設？花敬群則說，屋簷雨遮都已經排除，法律都有明文規定。

針對高嘉瑜要求改善公設比過高的現象，花敬群表示，全台有1500萬間房子都有這樣的現象，改善是需要逐步調整的，而不是大刀闊斧，否則會天下大亂，內政部會循序漸進。

但高嘉瑜反批內政部這樣的行為就是縱容，花敬群則回嗆，「妳不要把問題扭到那邊去，1500萬個建物都是這樣登記」，如果要改變衝擊會很大。

高嘉瑜再追問，「車道坡道、大公小公，到底哪些算附屬建物，哪些算公設，建商計算比例不一樣 ，公設比就不一樣，這樣公平嗎？」

高嘉瑜要求內政部應該要建立依據，如果買主建物連陽台都要算室內坪數，但實際上卻不能使用，此時，花敬群立刻駁斥，「這是天大的謠言，陽台絕不會是室內面積坪數喔」，高嘉瑜反映，但主建物陽台雨遮，就是長期以來公設灌水現象，花敬群解釋，它就是附屬建物，登記就很清楚，就不是主建物。

高嘉瑜也說，這些主建物跟實坪一樣價格，車道坡道也都會被計算在坪數裡，都變成民眾買單的部分。

高嘉瑜強調，民眾不能接受實坪制的原因，就是因為太多公設灌水的現象，希望回歸該有的公設比，不應該有虛擬灌水的浮濫公設，卻跟實際居住坪數賣一樣的價格，民眾才會無法接受認為是圖利建商，內政部應拿出具體作為跟政策改善。

花敬群也說，該改革會改善，不要再用虛擬灌水的說法，那都是活生生的房子長在那邊。

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