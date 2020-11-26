偷吃王欣儀兒子餅乾？　高嘉瑜：這麼久以前的事情誰會記得



▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨議員游淑慧踢爆，立委高嘉瑜時任議員時，隨郝龍斌市府團隊赴義大利考察瘋狂掃貨，買得大包小包，事後議員王欣儀還加碼爆料，高嘉瑜拿自己兒子的餅乾去吃。對此，高嘉瑜26日回應，這麼久以前的事情誰會記得。

繼游淑慧在政論節目上踢爆，高嘉瑜隨郝市府參訪羅馬卻忘我大採購後，王欣儀也加碼爆料，高嘉瑜在2011年隨北市議會出訪歐洲，買了一只勞力士經典潛水錶「綠水鬼」。

王欣儀指出，2011年時任議長的吳碧珠帶隊出訪姐妹市，當時還是議員的高嘉瑜買了一支俗稱「綠水鬼」的勞力士名錶，黃平洋議員應該有印象。

王欣儀還說，當時帶兒子隨行，歐洲食物生冷，搭車時間長因此兒子只能吃餅乾，沒想到小朋友拿著餅乾就睡著後，醒來竟看到高嘉瑜拿著兒子的餅乾吃，「我問她，她說東西掉到地上誰撿到就是誰的」，驚訝她竟然連小朋友食物都要搶。

對此，高嘉瑜26日下午接受電子媒體訪問時回應，她覺得現在風向很亂，什麼樣的爆料都有。並質問，這麼久以前的事情誰會記得？那個餅乾是什麼味道？到底有沒有這個餅乾？「為什麼我要跟小朋友搶餅乾吃，我不但不懂也覺得蠻無奈，這樣也要回應覺得很無言，她（王欣儀）能不能指出是哪個餅乾、有這麼好吃嗎？」

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