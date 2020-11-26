女控90分鐘遭硬上兩次　男網友喊冤：完事還洗鴛鴦浴...

▲桃園市郭姓男網友遭女子指控今年3月間相約中壢區某摩鐵見面，卻趁機在90分鐘內連續硬上2次得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子今年初在網路上認識23歲女網友，3月中旬2人相約在中壢區某摩鐵相約見面，未料郭男與女子在房間獨處後卻趁機違反其意願，在90分鐘內連續性侵得逞，女子事後報警提告，還說郭男臨走前偷走其包包與內褲等物。郭男喊冤說，是女子主動才發生性關係，事後還一起洗鴛鴦浴與同床共眠。檢方認為，女子自稱被性侵，但事後卻與郭男在房間共處逾1小時，櫃台曾2度打電話來，女子也未求救，證據不足，予以不起訴處分。

檢警調查，23歲女子指控，她在網路上認識30歲的郭姓男子，今年3月19日相約在中壢區某摩鐵開房，2人碰面後她清楚告知對方不願意發生性行為，但郭男卻在當晚9點51分至11時18分期間，2度對她強制性交得逞，郭後來先行離開，臨走前還偷走她的包包，內有行動電源、耳機等物品，以及內褲、褲子，女子事後報警提告。

郭男在檢複訊時坦承曾與女子有發生性行為，但否認有強制性交行為，辯稱是女子先主動，他才願意與其發生關係，離開時也沒有拿走其包包等物品；郭男還說，當晚2人發生性行為後，還在房間內待了1個多小時，過程中2人還一起洗鴛鴦浴、躺在床上一起睡覺等語。

檢方查出，女子自稱有打電話給男友求救，卻又說是在沒被郭限制下撥打電話，且10分鐘內僅打了2通就沒其他行動；另摩鐵櫃台人員則證稱，有接到女子打2通電話，僅詢問有無看到其朋友、東西被對方拿走等語，過程中均未告知被性侵或是求救狀況，與一般遭性侵後會亟欲逃離現場之常情有違。

檢方勘驗摩鐵大門監視器畫面，郭男離去時並未看出身上有攜帶從女子偷走的包包等物品，事後也未查獲相關證物，檢方認為女子僅單一指訴，復查也無積極證據，再無積極證物下，偵結予以郭男不起訴處分。

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