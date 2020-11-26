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影／混入病友群組貼光頭照「沒有想活下去」　網慨捐250萬...她退群了

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記者沈繼昌／桃園報導

臉書《爆料公社》粉絲專頁有網友痛批彭姓女子謊稱罹患乳癌混入病友群組，以偽造知名醫院診斷證明，聲稱「罹患三陰乳癌，因生活困苦沒錢化療，甚至還剃光頭，沒有繼續活下去勇氣…」藉此博取病友同情，結果成功詐得250萬元，網友詢問彭女到底用甚麼藥？因無法說出用藥證明被拆穿，其中有5位捐款網友聯名向警方報案提告。中壢警方指出，已通知彭女到案說明。

▲網友在臉書《爆料公社》粉絲專頁痛批彭姓女子假冒乳癌患者混入病友群組，聲稱「罹患乳癌沒錢治療，想活下去…」但後來遭網友踢爆是假罹癌、真詐財。（圖／翻攝自《爆料公社》粉絲專頁）

▲網友在臉書《爆料公社》粉絲專頁痛批彭姓女子假冒乳癌患者混入病友群組，聲稱「罹患乳癌沒錢治療，想活下去…」但後來遭網友踢爆是假罹癌、真詐財。（圖／翻攝自《爆料公社》粉絲專頁）

根據其中一位張姓女子指控，41歲的彭女曾某幼稚園擔任老師，因其行為不檢被開除，今年初加入幾個抗癌臉書社團、Line群組，PO文分享自己罹癌心路歷程，每篇動輒上千字，謊稱自己在2年前罹患乳癌，因須接受治療但因沒有錢導致家庭陷入困頓，每次化療需自費，依照體重計算，1次4萬5千元，醫生告知需做10次化療…可是自己沒有保險，「沒有繼續活下去的勇氣」、「想要一了百了」，藉此博取網友同情。

張姓網友還說，彭女詐騙手段高明，附上自己光頭照片，還偽造知名大醫院診斷證明，為了治療乳癌幾乎散盡家財，家庭無力支撐，丈夫也為此罹患憂鬱症，3個小孩恐面臨露宿街頭，病友紛紛慷慨解囊，有人捐助5千至上萬元不等，其中還有網友一次捐助十餘萬元，粗估詐得總數約250萬元。

網友後來向彭女詢問化療使用藥物與治療過程，彭女卻提不出用藥名稱，後來多名網友察覺彭女異狀，希望彭女給個清楚時，彭女卻突然退出群組與臉書社團，眾人才驚覺遭遭詐，其中有5名受害網友聯袂向中壢警方報案，總計受騙金額達20萬元。

中壢警方表示，針對網友指控彭姓女子佯稱自己為乳癌患者需要治療費用，尋求群組中病友協助，進而有多名被害人受騙上當匯款，警方受理後將通知彭女到案說明，警方呼籲，詐騙手法日新月異，如遇疑似詐騙手法，須小心求證並撥打165或110詢問。

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