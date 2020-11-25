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桃園20歲男大生宿舍墜樓亡！　生前傳訊息…透露心情低落

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▲桃園市余姓男大生25日被發現陳屍在學校宿舍旁溝渠內疑似墜樓，死因待查。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某所大學25日上午發生男大生墜樓意外，桃園警方查出，余姓男大生被校方舍監人員發現倒臥宿舍後方溝渠，趕緊通知消防人員到場，但余生已無呼吸心跳且已明顯死亡，因此消防人員並未送醫；警方在現場未發現有任何打鬥跡象，初步排除有他殺嫌疑，但據了解，余生前曾傳訊息給親友，透露自己情緒低落，警方已報請桃檢進行相驗，真正死因仍檢方調查釐清。

檢警調查，20歲的余姓男大生25日上午7時許被發現陳屍在學校宿舍旁溝渠內，舍監發現後立即通之119與警方到場，但余生已明顯沒有生命跡象，身體已出現冰冷且無呼吸心跳，警方已報請桃園地檢署，目前遺體暫時放置在殯儀館，等候檢察官相驗釐清死因。

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