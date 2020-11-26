快訊／國2大貨車翻覆！封閉路面搶救　現場回堵數公里

▲1輛滿載廢五金大貨車26日上午10時許行經國道2號西向往大園交流道下匝道疑因重心不穩翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號西向大園交流道26日上午發生大貨車翻覆意外，滿載廢五金的大貨車疑似重心不穩在匝道上向左翻覆，大批廢五金傾倒路旁，由於大貨車車體佔據幾乎整個匝道，張姓駕駛所幸僅手部有撕裂傷，意識清醒，國道警察局第一大隊立即到場處理並封閉匝道，目前正在清理中，造成後方回堵數公里。

▲1輛滿載廢五金大貨車26日上午10時許行經國道2號西向往大園交流道下匝道翻覆，警方封閉現場搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警察局第一大隊指出，26日上午10時3分許，61歲的張姓男子駕駛滿載廢五金廢料從新北市樹林區往桃園市大園區，經國2從大園交流道下匝道時，疑似重心不穩翻覆匝道上，大批廢五金傾倒在路上，警方通知桃園市消防局人員到場，先將張姓駕駛救出，所幸僅手部有撕裂傷，其餘並無大礙。

▲1輛滿載廢五金大貨車26日上午10時許行經國道2號西向往大園交流道下匝道翻覆，大貨車廢五金傾倒在路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，由於大貨車傾倒的廢五金數量龐大，截至目前仍在清理，警方封閉匝道清理，再找來大型吊車將大貨車吊起，導致往大園方向車流回堵數公里，警方籲請用路人暫時改道通行，以免耽誤時間。

▲滿載廢五金大貨車26日上午許行經國道2號西向往大園交流道下匝道翻覆，大貨車廢五金傾倒在路旁，警方找來吊車清理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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