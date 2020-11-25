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「色誘」奪42條人命！甜美死刑犯讓警察心軟　念念不忘29年

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▲▼黑龍江訥河1991年曾發生一起驚天命案。（圖／翻攝自海峽都市報）

▲徐驪。（圖／翻攝自海峽都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江訥河市1991年曾發生一起驚天命案，造成42人無辜慘死。當時，兇手在車站誘騙了一名正妹幼師，將其性侵勒死後，扔進滿是屍骸的地窖。沒想到她幾天後爬了上來，可惜還是沒有逃過兇手的魔掌，之後被威脅色誘男人，前後殺害40多人，最後逃亡到大陸南方時被逮捕。

據《海峽都市報》報導，29年過去了，訥河42死案依舊像一塊大石頭一般壓在杭州警察黃國華的胸口。至今，他一直認為那個27歲的女孩不該死，「對於那名可憐的姑娘，那名因為命運錯位走上不歸路的姑娘，我真的已經盡力了嗎？如果我再努力一點點，是否可以讓她爭取到死緩不被槍決？」

1991年，在黑龍江訥河，當地一個偏僻的地方有一家旅館，來往客商只要進去，便再也出不來，慘死在旅館地窖裡。可就在這一年，有一個女人從地窖中爬了出來，她就是徐驪。

那一年，作為一名幼師的徐驪和丈夫吵了架，拋下了自己的孩子離家出走，在齊齊哈爾的車站，被一名姓賈的男子發現。隨後，賈男誘騙她進入了那家旅館，性侵後將女方勒死，並扔進了地窖之中。

可沒想到，徐驪根本沒死，幾天後在滿是屍骸的地窖中爬了出來。之後，賈男覺得這個女人可能不該死，就謀劃著讓她成為自己的誘餌，色誘經過的客商。在那1年裡，白天徐驪在賈男團夥的監視下在火車站誘騙商客，晚上則懷著絕望任人蹂躪。

到了第二年夏天，商人越來越少了，「生意」清淡了，賈男就想去大陸南方作案。一路上，他依然用女孩作誘餌，讓很多居心不良的人上當。直到有一天，他們來到了蘇州火車站，碰上了杭州警察黃國華和同事。

警員們認為他們形跡可疑，立即逮捕二人。審訊中，徐驪主動供出了團夥之前犯下的驚天大案，共殺死了40多個人。之後，她提出了兩個條件，一是想見一見3歲的兒子，二是請求槍決時，不要五花大綁。

不久，徐驪和賈男團夥被執行死刑，據透露，賈男被42顆子彈結束生命，為的是替那42條人命報仇；而27歲的徐驪僅僅1顆。

徐驪在遺書寫道，「親愛的姐姐們，再見了。以前那種人不人，鬼不鬼的生活悲劇再也不會有了。我曾經熱愛生活，但生活卻沒有善待我，雖然我也知道生活豈能總是讓人稱心如意。我現在唯一的遺憾是，我再也不能和這個世界上愛我的人重聚了。我這顆破碎的心，能讓我在心底再對這人世間的親人表達我最真心的祝福，親愛的姐姐們，祝你們一生平安，幸福快樂。」

29年來，徐驪的死成了黃國華的心結，多年來每週都去理发店理成光頭，可能到心結解開的那一天才會停下。

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