8年內連救男童2次！英勇消防小隊長「猝死備勤室」…手腳冰涼才發現

▲桃園市龍潭分隊小隊長曾國勝於備勤室內猝死。（圖／翻攝曾國勝臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局龍潭分隊曾姓小隊長25日清晨被發現手腳冰冷倒臥寢室裡，同仁發現時已無呼吸心跳，經緊急送往國軍桃園總醫院急救仍宣告不治；桃園市消防局指出，曾是桃園市第一代高級救護員，擔任消防人員已27年，資歷深厚，也是多位年輕消防隊員眼裡的好教官，突然猝逝令人不勝唏噓，消防局長謝呂泉指出，曾在服勤期間猝死，將協助家屬處理善後。

桃園市消防局表示，56歲的曾姓小隊長24日晚間約10時許就寢，25日清晨7時許，同仁發覺曾尚未起床，前往其備勤寢室查看，發現其已無意識且無呼吸、無脈搏（OHCA），立即由EMT人員施以CPR+AED急救，立即轉送往國軍桃園總醫院急救，經搶救後仍在上午9時35分宣告急救無效。

曾小隊長已擔任27年EMT-P，具有救護專業技能，擔任龍潭分隊救護教官，平日並督辦執行救護勤業務，平日工作認真且非常提攜後進，曾因本身有心臟宿疾，曾於2014年做過心臟支架手術，但手術後仍正常服勤。

桃園市消防局長謝呂泉說，曾小隊長是桃園市消防局第一代的高級救護員，目前在龍潭分隊擔任專責救護教官，多次主持大小救護業務，平日工作認真，資歷深厚也樂於提攜後輩，曾小隊長24日晚間是服勤時間，因此屬於因公死亡，消防局會依照相關規定給予撫卹，市長鄭文燦獲悉後將擇日趕往慰問家屬。

消防局第四大隊長戴明衫透露，曾姓小隊長去年在大溪區圳頂分隊服務時，曾在1棟燃燒透天厝，利用掛梯加雙節梯成功救出屋內受困祖孫3人，巧的是，獲救的男童，還是曾在8年前出勤時救護案件協助接生男嬰，2次救了男童性命，也是一家的生命中的貴人。