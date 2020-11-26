社福機構爆台版《熔爐》！淫組長性侵3身障女　護理師蒐證揭狼行

▲花蓮一間社福機構爆發院生遭一名張姓行政組長猥褻、性侵，二審花蓮高分院判13年刑期。（示意圖，非當事人／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／花蓮報導

花蓮一間社福機構2017年間爆發多名智能障礙院生長期遭一名張姓行政組長猥褻、性侵，直到一名吳姓護理師協助報警，全案因此曝光。一審花蓮地院僅認定一名女院生遭性侵未遂，判張男4年10月，案經上訴，二審花蓮高分院再查出2名受害者，改判張男13年，可上訴。

回顧事發經過，當時吳女替院生洗澡時，意外得知有2名女院生遭張男猥褻，甚至指侵得逞，於是自己蒐證，並獲2名女院生同意，錄下口說的受害過程，報警處理；整起事件如同韓國電影《熔爐》的翻版，電影中一名勇敢的老師揭發校內聾啞學生遭性侵的真相，不過，吳女第一時間向機構報告，卻未獲得任何回應。

警方介入調查後，發現張男於2013年2016年間共4名院生遭到猥褻、性侵，年齡大多介在20至30歲之間，檢方訊後依加重猥褻、依權勢性交等罪，將張男移送花蓮地檢署偵辦。

根據一審法官認定有罪部分，張男於2017年11月間利用帶一名女院生上宿舍頂樓澆花時，躺在沙發上，強拉女院生的手撫摸其生殖器，並逼迫對方幫忙口交，惟教保員到場目擊，張男並未得逞，事後法官依對心智缺陷之人犯強制性交未遂罪，判張男4年10月。

檢方不服再提上訴，二審法官勘驗相關說詞，再查出2名受害者曾遭張男摸胸猥褻、指侵，審酌後改依對心智缺陷之女子犯強制性交罪，判張男7年10月，另依對心智缺陷之女子犯強制猥褻罪判刑3年10月，加上前案，張男須合併執行13年，全案仍可上訴。

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版



【更多新聞】

出差想參觀台中「工業風」飯店！她卻誤入廢墟 爆哭求救員警



騙鄰居母女喝「毒釀果酒」！惡男當她女兒面 扒衣猥褻人妻



綠燈起步驚悚瞬間曝！單車伯「左轉」遭聯結車輾斃 民眾目擊嚇壞

