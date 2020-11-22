馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

記者蕭羽耘／台北報導

2020秋鬥遊行以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，號召上萬人、40多個團體走上街頭，國民黨、民眾黨也首度組隊參加。前總統馬英九致詞時表示，食品安全攸關國民健康，什麼樣的政府不顧6成民眾反對、不與部會和國會討論，以及不管豬農生計，強行開放萊豬，就是一黨專政、一人獨裁的蔡英文政府！

馬英九表示，蔡英文稱，時空環境改變，但全世界超過8成國家反對萊克多巴胺，即使在美國反對萊克多巴胺聲量也越來越高，農委會主委陳吉仲說，美國使用率約兩成，換句話說有8成不使用，為什麼我們非要用來萊克多巴胺的豬？

馬英九表示，台灣豬不吃萊克多巴胺，但民進黨要人民吃萊豬合理嗎？國人1年吃34公斤的豬，是牛的7倍，吃豬內臟是牛的237倍。自己8年前開放，是30月齡以前，且牛豬分離、不含內臟。

▲馬英九呼籲，台灣不要萊克多巴胺，蔡英文應重啟談判。（圖／記者李毓康攝）

馬英九說，教育部規定，國軍、選手、退輔會規定不吃萊豬，民調顯示6成反對，我們歡迎美豬，但不要有萊克多巴胺，台灣不要萊克多巴胺，呼籲蔡總統重啟談判。

國民黨號召民眾上街反萊豬，規劃12時30分在中正紀念堂前集結、領取抗議小物，13時30分正式加入秋鬥遊行行列，國民黨在13時04分宣布，現場人數已破萬人。

▲馬英九、江啟臣、朱立倫帶領國民黨隊伍前行 。（圖／記者李毓康攝）

國民黨出席秋鬥者，包括大老前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜與前主席吳敦義等，以及全國14縣市首長、國民黨立委皆出席。





▲馬英九致詞 。（圖／記者李毓康攝）

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