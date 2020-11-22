參與秋鬥遭批「別想藉此洗白」　馬英九：我們有那麼多政策是錯的嗎？

記者楊蕓／台北報導

2020秋鬥遊行22日下午登場，今年以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，國民黨首度組隊參加，包括藍營大老前總統馬英九、前黨主席吳敦義、前國民黨主席朱立倫都出席致詞。對於桃園市產業總工會聲明，呼籲國民黨先公開檢討自己過去的施政錯誤，前總統馬英九受訪時反問，「我不太了解，我們有那麼多政策是錯的嗎？」

▲前總統馬英九出席2020秋鬥遊行 。（圖／記者李毓康攝，下同）

桃園市產業總工會日前發聲明表示，呼籲國民黨先公開檢討自己過去的施政錯誤，而不是藉由秋鬥來謀取政治利益，利用秋鬥來洗白過去的行為。對此，馬英九受訪回應，「我不太了解，我們有那麼多政策是錯的嗎？」

國民黨首度號召民眾上街反萊豬，規劃12時30分在中正紀念堂前集結、領取抗議小物，13時30分正式加入秋鬥遊行行列。馬英九、吳敦義、朱立倫、侯友宜，以及全國14縣市首長、國民黨立委都出席。

今年秋鬥遊行路線為：凱達格蘭大道（集合後出發）→右轉公園路→右轉常德街→左轉中山南路東側慢車道→右轉濟南路→左轉林森南、北路→右轉北平東路→北平東路（集會後解散）。

包括凱達格蘭大道（重慶南路至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街），全線車道自22日上午10點至下午5點進行管制；北平東路（林森北路至杭州北路）、杭州北路（北平東路至忠孝東路），全線車道自下午1點至下午5點進行管制。

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