風車圖書攜手大葉大學　《FOOD超人》第二季奪金鐘動畫節目獎

記者唐詠絮／彰化報導

由風車圖書出版有限公司製作，大葉大學多媒體數位內容學位學程金鼎獎漫畫家陳志隆、金牌動畫導演吳旻書擔綱編劇、《FOOD超人》第一季動畫曾入圍電視金鐘獎，第二季成功敲響金鐘，獲頒第55屆電視金鐘獎動畫節目獎。大葉大學25日頒發榮譽顧問聘書給風車圖書董事長許丁龍，期盼產學攜手，再創佳績。

▲風車圖書攜手大葉，《FOOD超人》奪金鐘獎動畫節目獎。（圖／大葉大學提供，以下同）

風車圖書出版有限公司董事長許丁龍指出，FOOD超人是風車圖書原創的品牌肖像，一開始是幼教商品與書籍，後來風車公司建立動畫製作團隊，邀請大葉大學多媒體數位內容學位學程陳志隆擔任編導、劇本撰寫與團隊參與分鏡，2018年起陸續在公共電視、東森幼幼台頻道上播出。

許丁龍接著指出，今年是《FOOD超人》二度入圍電視金鐘獎，謝謝大葉大學的參與，協助風車圖書打造台灣原創動畫，謝謝長期支持FOOD超人的大朋友、小朋友，沒有你們就沒有FOOD超人，風車圖書會繼續努力，提供優質的作品給大家。

大葉大學校長梁卓中表示，多媒體學程老師陳志隆及吳旻書都有豐富的出版及動畫編劇經驗，因此獲邀加入風車圖書《FOOD超人》製作團隊，風車圖書是優質的兒童圖書品牌，動畫一推出就受到家長與小孩的歡迎，並榮獲2018年義大利「奧尼羅斯影展」最佳動畫獎、美國「南部電影節」最佳動畫大獎等，大葉大學陳志隆老師也獲頒美國南方電影節最佳編劇，此次再獲電視金鐘獎，是對大葉大學產學合作與文創實力的肯定。學校特別頒發榮譽顧問聘書給風車圖書董事長許丁龍，希望結合學校的研發能量與產業豐富的經驗，發揮一加一大於二的力量，讓世界看見台灣的文創軟實力。

大葉大學多媒體學程副教授陳志隆說，風車圖書打造的FOOD超人品牌肖像，選用台灣特色食物包子為造型，從幼教商品出發，建立識別度後，風車圖書董事長許丁龍、創意總監許文勝斥資製作。並以台灣特色食物包子、燒餅、油條、蛋餅、粽子為主角，故事內容涵蓋食安、環保、科學等知識，寓教於樂，這是台灣出版跨足動畫的首例，不僅收視屢創佳績，更獲國際影展肯定，讓台灣原創動畫被世界看見。

▲大葉大學多媒體學程副教授陳志隆繪分鏡稿。

陳志隆說，他獲邀加入《FOOD超人》動畫製作團隊後，和吳旻書負責編劇及分鏡設計，每一集的劇情約10分鐘，每一季都是26集，一集要畫250個鏡頭，在團隊合作下，故事討論、梗概確定、分鏡設計、腳本製作每個環節都很緊湊，很開心大家的努力讓《FOOD超人》抱回電視金鐘獎，創下出版社勇奪金鐘獎的紀錄。

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