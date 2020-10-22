大葉大學成功跨領域！整合產官學資源　升級地方產業

▲大葉大學與產官界召開地方創生×產業發展論壇。（圖／大葉大學提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學與經濟部中小企業、及在地產業創生機構聯盟、工商發展投資策進會等單位共同主辦的「彰化縣地方創生×產業發展論壇暨輔導成果展售會」，21日在校內登場，會中並安排產官學代表共同簽立產業服務聯盟合作意向書，展現整合產官學，跨領域的成功。

大葉大學校長梁卓中指出，大葉大學是一所產學導向的綜合大學，以「企業夥伴大學」為辦學特色，連續12年獲教育部教學卓越計畫與高教深耕獎勵。深耕在地、善盡大學社會責任，一直是學校相當重視的一環，為協助地方鄉鎮解決人口外移、城鄉發展失衡等問題，學校積極輔導在地鄉鎮申請地方創生計畫，爭取政府資源，協助產業升級、青年創業，吸引人才留駐彰化。

據統計，大葉大學自民國106年起，學校與彰化縣產學合作廠商有146家次，合作金額累計4,269萬元，占全校產學計畫總金額的19.2%，109年已協助彰化在地廠商申請計畫共11案，包含SBIR、CITD、學界關懷計畫與中小型製造業即時輔導計畫等，取得政府資源近700萬元。

而大葉大學在輔導廠商的部分，今年更是獲獎連連，育成中心輔導森田生醫周俊旭執行長榮獲CBIA最佳經理人獎、輔導台香種苗獲得AABI火炬國際化獎。學校擁有豐沛的研發能量和人才資源，未來將持續推動跨領域研發團隊，鏈結產官學能量，開創地方共榮。

工商發展投資策進會總幹事張啓楷認為，美粧、紡織與食品是彰化縣境發展多年的重點產業，大葉大學一直深耕地方，是產業的最佳後盾。很開心可以見證中彰投大專院校創育聯盟、民營創育機構、財團法人等單位，與中彰投地區機械電機、生技醫藥、美粧品、食品、紡織、塑膠等領域的廠商，計45個單位簽署產業服務聯盟合作意向書，希望結合產、官、學研發能量，加強產業技術輔導、培訓專業人才，提升彰化產業競爭力。

「中彰地方農產品導入生物技術研發美粧保養與防護產品診斷輔導」計畫主持人、大葉大學育成中心主任吳建一說，「彰化縣地方創生×產業發展論壇暨輔導成果展售會」提供產業發展與成果交流平台，一方面邀請學校輔導的地方創生鄉鎮團隊、青年團隊與地方創生推動鄉鎮首長討論交流，並安排二林鎮鎮長蔡詩傑、埔心鄉鄉長張乘瑜、福興鄉鄉長蔣煙燈分享地方創生計畫經驗。

▲長欣生技董事長楊曜聰代表廠商上台。

會中大葉大學也邀請全拓工業董事長吳崇讓、南臺灣產業聯盟理事長暨大樂旅行社董事長魏榮進、彰化縣勞資關係協進會理事長暨琨蒂絲工業董事長魏平儀、歐典生物科技獨立董事鄭建益、彰化縣中藥商同業公會永聖中藥行理事長涂春盛等中小企業代表擔任產學顧問，由梁卓中校長親自頒發證書，期盼產學攜手，發揮一加一大於二的效果。

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