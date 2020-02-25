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發表「蟲草蛋油」改善血糖　民眾詢問度倍增…大葉：學校沒在賣啦！

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記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學藥保系教授張世良證實「蟲草蛋油」有改善血糖潛力，學校最近接到許多民眾爭相詢問要買的電話，當然「學校沒有在賣啦」，這是有中醫師與藥師身分的張世良，研究北蟲草對血糖的影響，還進行動物實驗，證實蟲草蛋油具有改善血糖的機能，沒想到卻在這一波新冠肺炎疫情的延燒下，意外爆紅成了焦點。

▲大葉大學教授張世良研究蟲草蛋油可以改善血糖機能。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學教授張世良研究證實蟲草蛋油可以改善血糖機能。（圖／大葉大學提供，以下同）

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▲大葉大學教授張世良研究蟲草蛋油可以改善血糖機能。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學教授張世良研究蟲草蛋油可以改善血糖機能。（圖／大葉大學提供）

新冠肺炎疫情，除了戴口罩勤洗手外，還得爭強抵抗力，「蟲草」被認為是增強免疫力的良方，大葉大學去年發表「蟲草蛋油」，證實可以控制血糖，對糖尿病患者更是一大福音，詢問度意破表，成了另類超夯的營養補給品。

▲大葉大學教授張世良研究蟲草蛋油可以改善血糖機能。（圖／大葉大學提供）

張世良表示，北蟲草是傳統中藥冬蟲夏草的常見代用品，已有許多科學文獻證實其保健功效。尤其北蟲草的生物活性成分「蟲草素」具有免疫調節、抗腫瘤、降血糖等特性，過去實驗室對於北蟲草對血糖的影響進行有系統的研究，並完成動物實驗和機能驗證。此次接受廠商委託，則是進一步以蟲草蛋油為研究對象，評估對血糖與血壓是否有影響。

▲大葉大學教授張世良研究蟲草蛋油可以改善血糖機能。（圖／大葉大學提供）

張世良指出，實驗將類固醇誘發胰島素阻抗型大鼠分成兩組，一組餵食蟲草蛋油，一組餵生理食鹽水，分別在特定時間點量測血糖、血壓、游離脂肪酸、胰島素等變化情況。實驗發現蟲草蛋油對大鼠血糖有改善效果，但對血壓並沒有顯著影響，證實蟲草蛋油具有降血糖的機能。

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