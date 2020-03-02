開學日抗疫情！大葉大學設「45處體溫測量站」…學生大讚：這個做法很貼心

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

因應新冠肺炎疫情升溫，許多大學將開學日延到今（2）日，然而開學後更是防疫關鍵時刻，對此，彰化縣的大葉大學除了提前將校園環境進行全面消毒清潔，並設置45處體溫測量站，可方便校方隨時掌握師生健康狀況，另外面對部分境外生還未能來台，校方將透過遠距教學的方式來因應。

▲大葉大學開學日因應新冠肺炎防疫，校內設45處體溫測量站。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

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校長梁卓中表示，因為45處的體溫測量站需要有人負責站崗，非常感謝同仁們支援這項工作，也提到目前大葉已於1月22日時成立防疫緊急應變小組，網頁部分有設置「大葉防疫專區」；另外於2月7日至10日入境的77位中港澳學生，目前配合政府規定的居家檢疫14天，已經在2月25日全數解禁，也確認他們健康無礙。

梁卓中提到，學生入校後即可量體溫，而體溫正常者會貼上識別貼紙，相反地異常者則協助戴上口罩就醫，此外校方也列五大點提醒老師、學生：一、上課時打開教室窗戶，維持空氣流通，座位保持適度間距；二、注意海報張貼與上課前的防疫宣導；三、勤用肥皂洗手、打噴嚏或咳嗽時應掩住口鼻；四、餐廳勿交談及共食；五、身體不適，應主動告知或就醫。

梁卓中說，現在大葉校內已經全面消毒過，強調會給學生一個安全的求學環境，而部分境外學生因為防疫仍暫時無法來台，校方則會採用遠距教學來因應。一名男大生說，對於增設45處體溫測量站，認為「量體溫是保護自己也保護別人」，覺得很貼心可以讓不同大樓上課的學生，都能方便量體溫。



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