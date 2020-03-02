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大葉大學生醫系升學成績亮眼　五名學生錄取台大碩士班

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 ▲大葉大學生物醫學系大四生參加研究所考試表現亮眼，錄取眾多國立醫學院名校。（影／大葉大學提供）

圖、文／大葉大學提供

大葉大學生物醫學系大四生參加研究所考試表現亮眼，莊玉鳳、劉恩竹、莊穎華、陳俊瑋、李采諭五名學生都金榜題名台灣大學，並同時錄取多間國立大學研究所。其中，莊玉鳳同學錄取六所國立大學碩士班，還是成大口腔醫學所榜首，考取五間研究所的劉恩竹同學，則是國防大學生理及生物物理學研究所榜首。

▲▼大葉大學生醫系大四升學表現亮眼 5名錄取台大。（圖／大葉大學提供）

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▲大葉大學生醫系師長恭喜五名錄取台大碩士班的學生。

生醫系主任黃尉東強調，生醫系以德國師徒制培養學生，一方面邀請醫師到校開課，幫助學生接軌產業，另一方面，學生大二開始依個人興趣加入實驗室，老師指導學生做專題研究，學長姐帶領學弟妹做實驗。實驗室的深化研究訓練，讓學生具有研究潛力，並在升學考試被看見，因此大四生報考碩士班總是捷報頻傳。今年已有五位學生考上台大碩士班，莊玉鳳考取台大、成大、交大、陽明、師大、中央六校研究所，劉恩竹錄取台大、成大、陽明、國防四所學校的五個碩士班，莊穎華考上台大、成大兩校的四個研究所，陳俊瑋錄取台大、成大、中正三校的四個碩士班，李采諭考取台大、成大兩校的四個研究所。

▲▼大葉大學生醫系大四升學表現亮眼 5名錄取台大。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學生醫系莊玉鳳(右)錄取六所國立大學碩士班，指導老師游志文(左)肯定學生的努力。

同時錄取台大口腔生物科學研究所、成大口腔醫學研究所、交大生物科技學系碩士班、陽明生理學研究所、師大生命科學系碩士班、中央生命科學系碩士班的莊玉鳳表示，大學期間跟隨游志文老師做實驗、參與科普計畫，不只是學到如何做研究，更學到許多課本以外的事，像是時間安排、實驗室管理與計畫執行等。謝謝生醫系師長們為她奠定知識基礎，她期許自己進入研究所後，在專業領域不斷精進，未來成為一名優秀的研究人員。

▲▼大葉大學生醫系大四升學表現亮眼 5名錄取台大。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學生醫系劉恩竹(中)、李采諭(右)感謝蔡孟峰老師(左)指導。

考上台大口腔生物科學研究所、成大生物技術學研究所、陽明生化暨分子生物學研究所、陽明生命科學系暨基因體科學研究所、國防生理及生物物理學研究所的劉恩竹，畢業於文興高中，高中時她在校長室工讀，擦了三年的桌子，文興高中校長林慶國得知金榜題名的訊息後，也為她感到開心。劉恩竹說，蔡孟峯老師不只是教她實驗操作，更訓練了她的邏輯思考與判斷能力，對於做研究很有幫助，也讓她對實驗越來越感興趣，謝謝家人支持她繼續念研究所，以及師長們對她的鼓勵。

▲▼大葉大學生醫系大四升學表現亮眼 5名錄取台大。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學生醫系大四生莊穎華(左一)、莊玉鳳(左二)、劉恩竹(中)、陳俊瑋(右二)、李采諭。

考取台大、成大的莊穎華指出，大二加入實驗室後，在黃尉東老師的指導下，找到自己感興趣的專題，並參與科技部大專生計畫，出席研討會發表論文海報，累積許多經驗，讓她報考研究所順利被錄取。

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