大葉大學空設系2組學生勇奪金點新秀設計獎

▲大葉大學空設系兩組學生畢業作品榮獲金點新秀設計獎。

圖、文／大葉大學提供

大葉大學（Da-Yeh University）空間設計學系挑戰新一代設計展金點新秀設計獎，大四生羅億驊、李尉彤的「夜行與港之間 NMAK」，以及張瑋庭、曾瑋琪的「復甦－境界上的築城」，兩組作品都勇奪新一代設計展「金點新秀設計獎」，各獲頒獎金2萬元。

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林永恩老師指導，大四生羅億驊與李尉彤設計的「夜行與港之間」，從基隆港選出歌舞廳、崁仔頂、貨櫃、虎仔山、夜市五個地點，透過設計進行串連。李尉彤同學指出，他們用地圖的方式，串連起五個節點，不論居民還是遊客，都可以跟空間互動，用嶄新的視角重新感受基隆的風貌，比如歌舞廳區域，他們將廢棄的水塔空間改為居酒屋，創造更多人與空間的關係。羅億驊同學說，很開心努力一年的作品，透過金點新秀設計獎被更多人看見。

▲大葉大學空設系羅億驊（左二）、李尉彤（右二）與林志峰副主任（左一）、林永恩老師（右一）分享成果。

林永恩老師認為，羅億驊與李尉彤兩位同學都是基隆人，離開家鄉念大學，經過三、四年的時間，讓他們對於家鄉既熟悉又陌生，也因為這樣，可以用特殊的視角來檢視基隆，發揮所學，為在地文化注入新能量，別具意義。

▲大葉大學空設系林永恩老師（左）認為，羅億驊（中）、李尉彤（右）基隆人為基隆港做設計別具意義。

章順敏老師指導，大四生張瑋庭、曾瑋琪設計的「復甦－境界上的築城」，以台東成功漁港為基地，將廢棄的堤防改造為新空間。曾瑋琪同學表示，日治時期留下的堤防已經廢棄了，她們觀察當地漁港生活，主要活動者為漁民、移工、居民，她們設計了不同機能的空間，包含私密空間、移工聚會空間、漁民出海捕魚回來後的聚餐空間等，以回應在地的需求。

▲大葉大學空設系曾瑋琪（右二）、張瑋庭（左二）與林志峰副主任（左一）、章順敏老師（右一）分享喜悅。

章順敏老師強調，以堤防為改造基地，具有創新性，學生們親自到台東縣場觀察多次，不論創作發想、設計圖、海報、模型，都非常用心，作品完整度相當高，因此能獲得評審肯定。

▲大葉大學空設系章順敏老師（右）肯定曾瑋琪（中）、張瑋庭（左）作品的用心。

空設系副主任林志峰說，今年配合防疫工作，新一代設計展取消現場展覽活動，但金點新秀設計獎競賽維持辦理，第一階段繳交設計圖與創作理念等資料，入圍作品再寄送模型、海報、影片等參加決選，空間設計學系以德國師徒制帶領學生培養實作能力，畢業班學生表現相當亮眼，一開始就傳出12件作品入圍的好消息，最後有2組學生作品榮獲2020金點新秀設計獎肯定，恭喜學生獲獎，期待他們未來在職場發光發熱。

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