台灣創新「手語舞蹈」帥到炸！高中生揪跳紅到日本、美國　網友大讚：新一代的台灣之光

▲近日爆紅的手語舞蹈登上外媒報導。（圖／擷取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

近年，不少學生社團以手語復刻多首流行歌曲並拍成影片，加上近來多項政令宣導皆有手語老師加入，讓手語這個獨特的語言，屢屢在網路上聚集相當大的討論熱度，也讓台灣人對手語多了一份感動與好奇！今年還有一群來自四所台灣高中的16歲學生，把手語融入跳舞，升級成創新的「手語舞蹈」表演，流暢又俐落的表達方式，看過的人無不眼睛為之一亮。他們熱情豐沛的活力讓台灣經典品牌咖啡廣場也大感佩服，社團爆爆企劃幫助學生站出來完成夢想，竟意外神助攻地將這群學生推到國際，登上不少外媒報導，成為新一代的台灣之光，被世界看見！

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▲▼美國和日本的紙本、網路報導，皆刊載台灣學生「手語舞蹈」引發的正面迴響。（圖／品牌提供）





當外國人對手語的印象只停留在專業手語老師上時，台灣早已另外創新發展了「手語舞蹈」。手語結合動感與感染力高的舞蹈動作，讓網友一律點評「帥炸了」的手語舞蹈，傳達出歌曲意涵與美感，同時也成功匯聚更多人的注意目光。

▲很多人認識了「手語舞蹈」才知道，原來手語也能擁有豐富又具美感的語境。

據悉「手語舞蹈」並非擴展到每個國家都有，因此當台灣的手語舞蹈影片被大量轉發分享後，也迅速獲得國外關注！此次由咖啡廣場揪跳合作的MV，就是以年僅16歲的手語社高中生視角展開，學生們跳的歌曲是由2019年咖啡廣場音樂挑戰賽高中組亞軍作詞作曲的《站出來》，正向力十足的歌詞與節奏，光用聽的就如實地感受到為了夢想努力不懈的心情，再加上由學生演繹的手語舞蹈以及高超的拍攝手法，強強聯手將層次更加提升，堆疊出令人更為驚豔的感動。

《站出來》手語舞蹈MV在網路上甫釋出，就獲得網友高度好評，同時在Dcard論壇掀起討論熱潮。紅到國外媒體都報導以後，也燒到目前生活在台灣的日本、韓國Youtuber三原慧悟、咪蕾，他們決定不錯過這個難得的機會，就近直擊台灣高中生的社團生活，並挑戰成為手語社學生，向個個手語詞彙豐富且舞技超群的學生拜師學藝。不輸給外國人的好學，過去曾客串過咖啡廣場主題曲MV的各領域網紅，如張灝、張藝等人，也主動cover起手語或手語舞蹈，透過實際行動支持並傳遞咖啡廣場與學生「站出來」的精神。

在爆紅以前，所有參與拍攝的手語社學生的歷程就與《站出來》這首歌一樣，本來只是「不想要／老被別人／看不起」因此「待在家／關上門／練好自己」，直到練就成最好的自己，機會上門就能「把自己秀給世界看／是現在」驕傲地敢於站出來。這群看似平實卻實力不凡的高中生以行動證明「只要真心喜歡一件事，全宇宙都會聯合起來幫你」，不論是遇到瓶頸或是圓滿達到目標，和夥伴喝完一罐咖啡廣場，繼續勇於完成夢想。

手語舞蹈MV：https://www.youtube.com/watch?v=JqM5MPbHs6A

▲▼單純提供學生表演舞台的咖啡廣場，意外地將他們推向國際舞台。