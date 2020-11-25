　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣創新「手語舞蹈」帥到炸！高中生揪跳紅到日本、美國　網友大讚：新一代的台灣之光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

咖啡廣場 。（圖／翻攝自影片）

▲近日爆紅的手語舞蹈登上外媒報導。（圖／擷取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

近年，不少學生社團以手語復刻多首流行歌曲並拍成影片，加上近來多項政令宣導皆有手語老師加入，讓手語這個獨特的語言，屢屢在網路上聚集相當大的討論熱度，也讓台灣人對手語多了一份感動與好奇！今年還有一群來自四所台灣高中的16歲學生，把手語融入跳舞，升級成創新的「手語舞蹈」表演，流暢又俐落的表達方式，看過的人無不眼睛為之一亮。他們熱情豐沛的活力讓台灣經典品牌咖啡廣場也大感佩服，社團爆爆企劃幫助學生站出來完成夢想，竟意外神助攻地將這群學生推到國際，登上不少外媒報導，成為新一代的台灣之光，被世界看見！

[廣告]請繼續往下閱讀...

咖啡廣場 。（圖／翻攝自影片）

▲▼美國和日本的紙本、網路報導，皆刊載台灣學生「手語舞蹈」引發的正面迴響。（圖／品牌提供）

咖啡廣場 。（圖／翻攝自影片）

當外國人對手語的印象只停留在專業手語老師上時，台灣早已另外創新發展了「手語舞蹈」。手語結合動感與感染力高的舞蹈動作，讓網友一律點評「帥炸了」的手語舞蹈，傳達出歌曲意涵與美感，同時也成功匯聚更多人的注意目光。

咖啡廣場 。（圖／翻攝自影片）

▲很多人認識了「手語舞蹈」才知道，原來手語也能擁有豐富又具美感的語境。

據悉「手語舞蹈」並非擴展到每個國家都有，因此當台灣的手語舞蹈影片被大量轉發分享後，也迅速獲得國外關注！此次由咖啡廣場揪跳合作的MV，就是以年僅16歲的手語社高中生視角展開，學生們跳的歌曲是由2019年咖啡廣場音樂挑戰賽高中組亞軍作詞作曲的《站出來》，正向力十足的歌詞與節奏，光用聽的就如實地感受到為了夢想努力不懈的心情，再加上由學生演繹的手語舞蹈以及高超的拍攝手法，強強聯手將層次更加提升，堆疊出令人更為驚豔的感動。

《站出來》手語舞蹈MV在網路上甫釋出，就獲得網友高度好評，同時在Dcard論壇掀起討論熱潮。紅到國外媒體都報導以後，也燒到目前生活在台灣的日本、韓國Youtuber三原慧悟、咪蕾，他們決定不錯過這個難得的機會，就近直擊台灣高中生的社團生活，並挑戰成為手語社學生，向個個手語詞彙豐富且舞技超群的學生拜師學藝。不輸給外國人的好學，過去曾客串過咖啡廣場主題曲MV的各領域網紅，如張灝、張藝等人，也主動cover起手語或手語舞蹈，透過實際行動支持並傳遞咖啡廣場與學生「站出來」的精神。

咖廣 。（圖／翻攝自影片）

咖啡廣場 。（圖／翻攝自影片）

咖廣 。（圖／翻攝自影片）

在爆紅以前，所有參與拍攝的手語社學生的歷程就與《站出來》這首歌一樣，本來只是「不想要／老被別人／看不起」因此「待在家／關上門／練好自己」，直到練就成最好的自己，機會上門就能「把自己秀給世界看／是現在」驕傲地敢於站出來。這群看似平實卻實力不凡的高中生以行動證明「只要真心喜歡一件事，全宇宙都會聯合起來幫你」，不論是遇到瓶頸或是圓滿達到目標，和夥伴喝完一罐咖啡廣場，繼續勇於完成夢想。

手語舞蹈MV：https://www.youtube.com/watch?v=JqM5MPbHs6A

咖廣 。（圖／翻攝自影片）

▲▼單純提供學生表演舞台的咖啡廣場，意外地將他們推向國際舞台。

咖廣 。（圖／翻攝自影片）

ET快訊
手搖飲店打烊「漱漱漱」！員工12秒猛吸舔珍珠吐回鍋　公司怒回
寢室突出現大蛇！越男大生抓來煮「營養湯」　一開鍋全場嚇傻
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

R＆B新人超炸創作讓多名歌手接力翻唱　IG掀起〈站出來〉風潮　網友直呼：耳朵已懷孕

打造新一代動物網紅！「幼幼班薩摩耶」超好動　用Xperia 1 II輕鬆抓住呆萌瞬間

DQ數位能力疫後增能！「職變論壇」助青年就業、翻轉職涯

斜槓女神-瑞莎開車開到「穿越時空」　暖心發現「幸福生活」原來有跡可循

好市多「買一抵百CP值爆款」秋冬必買你中幾項！ 網揭：地方長輩早偷偷囤好囤滿！

秋日出遊趣！拔麻必備指南「超美露營場地＋便利用具」帶毛孩睡外地一次上手

雙11留預算買「臉紅小物」…熱銷品項下殺1折再抽PS5　網友羞喊：男女都滿足

購物台賣房子！「ET賞屋節」帶觀眾空中賞屋　入主「遠雄CASA」爽抽百萬購屋金

接待中心一蓋就是4層樓！新店正核心「合環LANDMARK」豪奢摩天建案呼之欲出

正妹老師胸前「渾圓形狀」一笑就波動　網刷一排：我想重修！

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

調皮飼主給「冒牌嬰猴」餵小點心 本尊露委屈臉伸手收攔截：偶的！

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

正妹老師胸前「渾圓形狀」一笑就波動　網刷一排：我想重修！

2020黑琵親子輕旅行活動　增加尋找「T85」黑琵及「黑琵數來寶」

手搖飲店打烊「漱漱漱」！員工12秒猛吸舔珍珠吐回鍋　公司怒回應

舌頭可碎東坡肉！照燒雞滑融於口　癌患食慾噴發：法式鮭魚慕斯

漢神巨蛋買「騎龍彌勒佛」　他爽中百萬休旅...霸氣喊：送我妹

崑大空設系鏈結文化局、歸農棧　共作共食「籮筐宴」

金銀加身　嘉藥資管遠征台北創客機器人大賽表現亮眼

你只是一個煮麵的！高中生1元硬幣爆「蟲麵」負評　老闆還原現場

響應環保減塑　成美文化園加入「奉茶」App重現人情味

同事嫁女娶媳「每人集資500元」　她怨：上班就討錢！網轟不要臉

土銀與亞柏兩大球團交流賽　助麟洋配、廖敏竣等國手出征備戰

防疫其實沒那麼難　歐巴馬酸川普：首先應該別罵專家是笨蛋

正妹老師胸前「渾圓形狀」一笑就波動　網刷一排：我想重修！

調查局重創國安形象　高階幹部脫口「中共打來我就投降」遭約談　

日職／軟銀王朝4連霸、10年6冠　洋聯徹底壓制央聯

衣櫃瘦身啟動！專家曝「5種衣服」快點丟，空間輕鬆翻倍

日職／軟銀連2年橫掃巨人封王　4連霸創舉日職第2次

2020黑琵親子輕旅行活動　增加尋找「T85」黑琵及「黑琵數來寶」

「桃園金牌企業卓越獎」16家企業獲獎　鼓勵地方產業嶄露頭角

蕭亞軒是女友也是公司老闆！　黃皓工作被嚴格管…吐壓力真心話

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

快訊／統一發票9、10月開獎！

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

78歲大亨熱戀「小24歲」超美名媛　甜膩嬌稱「小仙女」放閃

幫CPR救回！同事嗆告「太用力傷到我」

iPhone耳機賣450元！客人一看「多2條」秒打槍

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

2波變天冷空氣＋雨！全台有感探14°C

呱吉爆雞排妹驚人一點：做到真的屌！

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

你只是一個煮麵的！老闆還原「蟲麵」現場

媽媽與大姊為「孝親費」鬧翻　老么問：每月5000過分嗎

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

更多熱門

相關新聞

想辦卡！他填「專科畢」　憂：還在讀大學

想辦卡！他填「專科畢」　憂：還在讀大學

「信用小白」是指沒有和銀行有過往來紀錄的人，因此首次申辦信用卡，通常會比較難通過。一名自稱小白的網友表示，他在辦卡時，為了更容易被核准，行員便要求他填寫與現況不同的學歷；雖然他最後果真順利取得信用卡，但家人卻說這樣會觸犯法律，讓他不禁有點擔心，「這樣子還會有法律疑問嗎？」

快訊／台南高三女凌晨跳橋！墜躺冰冷溪中

快訊／台南高三女凌晨跳橋！墜躺冰冷溪中

高中男師搞師生戀丟教職！他告學校贏回工作

高中男師搞師生戀丟教職！他告學校贏回工作

他18歲單戀「沈佳宜」告白失敗　闖校刀刺她肩

他18歲單戀「沈佳宜」告白失敗　闖校刀刺她肩

高三女留13個對不起　失蹤10小時亡

高三女留13個對不起　失蹤10小時亡

關鍵字：

手語社高中手語舞蹈台灣之光咖啡廣場

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

婚宴娘家被排在32桌！她反映被婆婆嗆「沒家教」

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

床戰男模觀看數破億！潘慧如自爆已凍卵

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

獨／周湯豪術後「抽搐發燒、眼球爆血絲」媽媽比莉2天不敢睡

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面