他18歲單戀「沈佳宜」告白失敗　闖校刀刺她肩...和解緩刑禁接觸

▲女學生送醫。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

吳姓高中生愛慕蔡姓女高中生多年，告白卻遭到對方封鎖IG，今年4月間翻牆進入校園，朝趴睡中的蔡女左肩背部刺下1刀，他向警方坦承是因一時失控犯案，並與告訴人達成和解，彰化地院認為，吳生經偵審程序的教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，依犯傷害罪處有期徒刑8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

並禁止對蔡女有任何實施身體或精神上的不法侵害行為，亦不得對蔡女為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信，並應前往執行檢察官所指定的心理諮商機構完成心理輔導。扣案的黑鈦牛刀沒收。

案發當時，吳生於4月20 日下午16 時15分許，當時正值學校下課期間，翻越圍牆進入蔡女就讀的高中校園，闖進教室，持刀朝趴睡在座位上蔡女左肩背部刺下1刀，造成一道長3公分、深5公分的肩膀開放性傷口。

吳生向檢警否認殺人，辯稱：伊沒有殺害蔡女的意思，是想傷害她等語，且刺下1刀後隨即停手，後來蔡女逃離，吳生亦無後續的攻擊行為，堪認被告主觀上應無致蔡女於死，而蔡女亦表示吳男當時應該沒有要殺害她。

對於此案，彰化地方法院認以暫不執行為適當，並參考檢察官的意見，宣告緩刑4年，以啟自新。又為了保護被害人的身體安全，參酌陳姓告訴人及檢察官的意見，乃依刑法第74條第2項第7款的規定，諭知被告禁止對被害人實施身體或精神上之不法侵害行為，亦不得對被害人為騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信。

彰化地方法院表示，為使被告能於本案從中深切記取教訓，避免再度犯罪，並導正其前開偏差之行為，復依刑法第74條第2 項第6 款規定，諭知被告應依執行檢察官指示於緩刑期間內，前往心理諮商機構完成心理輔導，以勵自新，且依刑法第93條第1 項第2 款之規定，諭知被告於緩刑期間付保護管束。

法官認為，吳生因一時失慮致罹刑典，事後已與告訴人達成和解，相信經此偵審程序的教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，且蔡女的母親同意法院以緩刑附加條件的方式，避免被告再犯，是上開所宣告之刑。

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