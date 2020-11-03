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DQ數位能力疫後增能！「職變論壇」助青年就業、翻轉職涯

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▲▼電信,數位通信,通訊,科技（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲使用智慧型手機、平板和網路雲端，已是多數現代人熟悉的日常生活，是否也同步具備「DQ」數位能力，也逐漸被相關單位重視。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

近10年，不分校園或職場，人們從重視IQ（智能商數）到了解EQ（情緒商數）面對壓力、調適管理的掌握度也很重要。然而隨著科技日新月異，網路雲端興起，幾乎消弭所謂的國界距離，而人與人之間的界線似乎也變得更加微妙。近年，國際相關組織更提出了DQ（Digital Intelligent Quotient，數位智商）這個概念，並設立DQ研究中心（DQ Institute），關注數位時代的公民該具備何種能力，才能善用數位科技發展人際網絡、接軌新興工作環境。

北市勞動局局長陳信瑜表示，疫情後的產業變型，數位能力及AI取代新的勞動力趨勢已來臨，青年務必面臨轉型增能，為提升自己做更多學習。提升青年職涯發展與就業力的臺北市就業服務處(臺北青年職涯發展中心)，11/19（四）將舉辦「職變-DQ崛起」青年論壇，活動力邀多位創新網路平台的專家與青年對談。

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DQ數位能力疫後增能！「職變論壇」助青年就業、翻轉職涯(圖/臺北市政府提供)

▲「職變-DQ崛起」論壇即日起開始報名致11月5日止。(圖／臺北市政府提供)

全球邁入5G時代之際，在現今的工作社會具備「DQ」到底有多重要？以此次疫情帶來的「遠距辦公」工作模式來說，就是最直接的例子。當網路能將不同地方的人聚集在同一視窗，職場上的合作溝通就不見得需要面對面才能執行，省下原本實體辦公室、員工通勤的成本，同步也能達到雙贏的工作效率。然而，儘管老闆們的思維在這波疫情影響下，逐漸接受遠距工作模式，但實際該怎麼做，許多產業由上到下都還在努力摸索。這時，若能帶著DQ思維進入職場，或許就能成為公司格外器重的對象。

當每個人天生擁有不同級距的IQ，因先後天不同的成長背景而有反應不一的EQ表現，DQ研究中心特別指出，在二十一世紀，後天養成、齊頭式平等的DQ，將是決定自我競爭力的最新關鍵。DQ愈高的人，就愈能從手機、平板、電腦等硬體，以及APP、網路雲端等軟體，拉開與他人的優勢。更別提科技進步實是兩面刃，當人們日常倚賴數位科技，同時也有更多工作逐漸被數位科技取代。「如何利用數位科技，而不是被它利用」，可說是每一位數位公民都該注重的議題。

▲AI，AI人工智慧，AI智慧，機器人，AI機器人，科技。（圖／pixabay）

▲當人人準備迎接傳輸速度更快的5G時代，不僅可預見遊戲娛樂將帶來更超乎預期的體驗，工作型態勢必也會面臨一波新挑戰。（圖／pixabay）

陳信瑜補充，一場疫情，加速民眾亟欲對數位轉型、未來職務型態的了解。臺北市就業服務處(臺北青年職涯發展中心)特別打造論壇活動，邀請台灣微軟顧問服務事業群總經理暨首席技術與策略長陳守正、線上教育平台Hahow好學校共同創辦人江前緯、電子商務平台蝦皮購物發展數據分析經理郭信宏、將來銀行NEXT BANK 資深經理王立德等產業人士於11/19與青年對談分享經驗。

「職變-DQ崛起」論壇即日起至11/5（四）於「台北就業大補帖(www.okwork.taipei)」活動網頁線上報名。無論是還在學的學生、預計創業或轉型的準頭家或吃人頭路的小職員，只要是對未來職涯趨勢發展、數位科技能力有興趣者，都適合報名參加，讓自己的心態與技能，接軌數位時代的未來職場。

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