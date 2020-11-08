雙11留預算買「臉紅小物」…熱銷品項下殺1折再抽PS5　網友羞喊：男女都滿足

▲雙11剁手指大戰即將開啟，今年更有讓人臉紅心跳的壞壞玩具小物，加入下殺優惠的戰局。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

消費中心／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，本來就穩健成長的宅經濟，在今年2020年更是帶領著相關產業強勢崛起，舉凡外送平台、泡麵、料理包等都創下業績新高。然而食色性也，過去因為讓人難為情，而難以在實體店鋪購買的情趣用品，如今也搭上一波網購熱潮，台灣情趣用品網購品牌Dr.情趣更鎖定雙11推出下殺優惠活動，讓顧及到便利性與隱私性的網購消費者「愈買愈快樂」。

面對每日在新聞上演的恩斷義絕、背叛情事，常有網友搞笑回覆「只有玩具是床上最忠實的伴侶」。Dr.情趣的雙11檔期主打一整個月都有優惠與抽獎可拿，其中下殺一折的3款熱銷商品預計再度掀起熱賣，原價千元的情趣小物，最低從110元開始搶購，下單更有機會抽中PS5，讓男生女生的夢想一次就攻頂。

11/10-11/12 雙11慶典

•全館滿1111現折111

•商品$1111下殺區

•下單送潤滑液、抽PS5

•DR情趣潤滑液1折，只要11元

每日下殺不止1折限搶商品(110元搶) (限量20組)

11/10(原價1290商品)

11/11(原價1050商品)

11/12(原價1250商品)

•11/11當天下單回饋11%購物金



雙11檔期下單就抽夢幻逸品>>

Dr.情趣表示，過去的熱銷排行榜多以男性用品為主，近來或因女性性自主權崛起，加上購物商場清新的形象，第一名寶座反而被女性用品給坐穩。此次祭出下殺一折的優惠，自然也將各佔據男女排行榜第一的「臉紅玩具」給納入。值得一提的是，邁向婚姻平權的台灣，多元性別平等意識逐步提升，粉紅經濟也反應在實際銷售量上，截至今年Dr.情趣的Top10熱銷排行榜，也不乏有備受男女、同志族群討論的商品，凸顯現代人對於性事友善正面的態度。

然而，網路討論往往會提起一個問題，「用過玩具是否就回不去？口味愈來愈重？」活躍在網路論壇的老司機、老濕姬紛紛以過來人經驗剖析揭秘，其實身心交流與玩具帶來的歡愉是兩回事，有些人認為「玩具一時，溫度一輩子」，因此不用擔心會有玩具依存症。不過針對交往已久的情侶和老夫老妻，反而有網友大推用玩具增添不一樣的步調與情趣。

▲不久前，Dcard論壇有女網友分享自己與男友使用臉紅玩具的心得。（圖／擷取自Dcard）

熱門網路論壇Dcard前陣子就有女網友閃爆分享自己和男友新開發的閨房戲碼「霸道女友」，原PO表示自己就是買了Dr.情趣的男性熱銷商品「家教老師」系列，並下小懲罰指令讓男友照做，巧妙運用玩具讓日復一日的床上運動瞬間變得既新奇又刺激，實戰的詳細解說讓網友大開眼界，直呼「男友也太幸福」、「羨慕可以這樣玩」、「那個(玩具)真的不錯，才剛買哈哈哈」。

▲看到女網友與男友的閨房情趣，不少網友紛紛表示羨慕。（圖／擷取自Dcard）

玩具或許能帶來別開生面的體驗，但畢竟感受如何操之在人，趁著雙11揪伴侶獻出首購第一次，或許就能為關燈後的生活增添許多刺激火花。