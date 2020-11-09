打造新一代動物網紅！「幼幼班薩摩耶」超好動　用Xperia 1 II輕鬆抓住呆萌瞬間

▲以往想拍出毛小孩神采奕奕、可愛動感的一瞬間，都需要扛著大砲單眼。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

比起人類，無辜可愛的毛小孩，不論表現出憨傻或開心，都能輕而易舉擄獲天下奴才的心！細數動物網紅動輒幾十萬的追蹤數，漲粉的速度就是比人類還快，這也讓不少毛拔麻心中都有一個「網紅拔麻夢」。但就像攝影師公認的「最難拍的非『動物和小孩』莫屬」，扛著大砲單眼拍好幾個小時也才有幾張滿意美照，更何況是素人拔麻的一般手機。不過，近期網路討論度和聲量都爆棚的Sony Xperia 1 II，就主打針對拍攝萌寵首創的動物模式，讓拔麻隨手拍起來再也不是一團模糊殘影。今天《ETtoday新聞雲》就要跟著才8個月大的好動薩摩耶「R2」，用Sony Xperia 1 II實測狗狗的日常生活在Sony手機的拍攝下，是否就能拍出明星犬氣場！

如果家中的毛寶貝和R2一樣未滿一歲，還是個過動寶寶，拍照時最殘念的一定是「可愛畫面來不及捕捉」以及「怎麼拍怎麼糊」。毛拔麻們一定都有這個經驗，當看到毛小孩萌到爆棚的表情或動作，即使手機早已啟動照相功能，還是得先點擊螢幕對焦，才能確保拍下清晰照片。但在一手點螢幕、一手按下畫面快門鍵的幾秒鐘內，調皮的毛小孩像是看透拔麻的心，馬上換回最普通的姿勢，想拍寵物網美照的心情瞬間黯淡下來……。被網友譽為「拍萌寵神器」的Sony Xperia 1 II，主打以兩大特點「動物眼部自動追蹤對焦」、「每秒20張超高速連拍」輕易收服好動毛小孩，將超動態的一瞬清晰存為永恆。

▲▼Xperia 1 II「動物眼部自動追蹤對焦」加上每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤計算，讓捕捉好動毛小孩變得更容易。

只有8個月大的R2，每次洗澡後吹乾梳毛的時間都要花上一個小時，然而就和每個「ㄙㄟˋ豆」過的毛小孩一樣，剛整理好的R2毛髮格外蓬鬆雪白，絕對要趁這個時候用手機好好紀錄一下。不管是順手搭在美容師的身上、被暖風吹到瞇瞇眼、梳毛梳到舒服地打哈欠，都可以捕捉R2一派舒服自在的模樣，直盯著鏡頭的他，好奇咕溜的黑眼珠不僅萌翻狗派粉絲的心，相信就連鋼鐵貓派也一樣會被萌到融化。只要啟用Sony Xperia 1 II內建的「Photo Pro」，鏡頭一對到毛小孩的臉，就會自動偵測到動物眼部並快速對焦，毛拔麻只管按下實體快門鍵，幾乎不用死盯著螢幕，就能幫寶貝拍出一張張成像清晰、視角可愛的動物網美照。

▲▼啟動「Photo Pro」對準毛小孩，畫面就會出現對焦綠格，自動追焦喜歡動來動去的毛小孩眼部。

▲模擬單眼相機的「Photo Pro」使用時畫面沒有快門鍵，因此Sony特別在邊框打造立體快門鍵，半按也能對焦，單手一按就是清晰美照。

好不容易坐等美容師幫R2吹整好造型，憋了好久的寶貝狗整個玩心大開，頻頻指使人類陪牠玩「你丟我撿」的遊戲。奔跑跳躍的毛小孩，以一般手機真的難以「抓住」牠們好動的身影，Sony Xperia 1 II此次也主打「每秒20張超高速連拍」，只要啟動「相機」、長按畫面上的快門鍵，就能快速拍下毛寶貝一連串的動感畫面，每張都是無法再複製重現的經典逗趣場面，不論是放在自己的專頁、毛寶貝的個人粉絲團，或是毛小孩的大型社群，絕對秒吸讚、秒增粉，此起彼落的「超可愛」、「怎麼拍得這麼精準」等留言，讓毛拔麻與有榮焉、臉上有光。

▲▼Xperia 1 II「每秒20張超高速連拍」讓狗狗的連續動作更容易被清楚捕捉。

動感清晰的成像、鮮明不失真的色彩，每張動物網美照誰想得到竟然是出自素人毛拔麻之手，又是以一支輕巧但強悍的手機所拍攝的。毛拔麻精準的眼光、細心捕捉的多變視角，再加上一支對焦成功率大增的手機加持，還有誰能比自家萌寵拍出更上相的鏡頭。現在就用Sony Xperia 1 II拍起來，或許下一個人氣動物網紅就是現在懶躺在家裡的寶貝。



▲Sony Xperia 1 II主打「拍萌寵神器」，最令人驚呼的就是動物眼部自動追蹤對焦、每秒20張超高速連拍。（圖／品牌提供）

完美的假期總有結束的時候，然而經歷多次出遊的毛拔麻漸漸會發現，可愛的道具或許不用特別準備，但手上一定要有一台好上手的專業神器，回到日常生活、工作崗位，就能大肆向親友同事炫耀毛寶貝的爆棚可愛，隨時回味精彩片刻。

除了「拍萌寵神器」Sony Xperia 1 II，10月初上市的Xperia 5 II攝影部分也有搭載相同的即時眼部偵測自動對焦功能及每秒20張超高速連拍功能，但螢幕尺寸6.1吋採用21:9劇院級長寬比，重量更為輕巧僅163g，大小剛好可一手掌握或放入口袋，也可單手拍攝，合手設計也相當適合女性飼主紀錄萌寵的珍貴瞬間！



▲Sony Xperia 5 II專為輕巧便攜而生，6.1吋螢幕採用21:9劇院級長寬比，重量僅163g（圖／品牌提供）



了解更多萌寵攝影►►►

拍攝協力

D&Y寵物美容時尚旅店

鄰近花博、座落在巷弄裡的「D&Y」，空間舒適、採光溫暖，主要提供狗貓洗澡、美容服務，一年365天全年無休。店家也以「旅遊度假」的氛圍打造狗狗旅館，入住宛如就到東京、紐約、巴黎、倫敦玩一遭，讓現在還不能出國的毛拔麻也羨慕！

電話：（02）2592-3252

地址：台北市中山區中山北路三段55巷22號