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好市多「買一抵百CP值爆款」秋冬必買你中幾項！ 網揭：地方長輩早偷偷囤好囤滿！

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▲▼美式賣場,好市多,銀髮族,長輩,囤貨,爆款,金克寧,全效奶粉,燕麥棒,葉黃素,膠原蛋白。（圖／資料照）

▲不只年輕人、小家庭瘋美式賣場，就連銀髮族的圈子裡也都流傳必囤貨的「CP值爆款」！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

美式賣場好市多（COSTCO）一直以來因可一站式購足CP值商品，深受台灣人喜愛，但到底有多少人真的搶到了CP值當中的頂級CP值好物? 一次買到多種獨家商品以及超值容量的特點早就抓住不少腦子最懂精算的長輩們精打細算的心，現在來COSTCO不只為了 「CP值爆款商品」，現在更是瘋「買一抵百商品」?

就有網友表示:「地方媽媽長輩早就說，不能只買cp值，更要買all in one！」可見要登上COSTCO的囤貨清單，現在又有新的標準了。年輕人熱愛跟風，但媽媽長輩們在COSTCO跟的風可是「超值All in風」!

網友觀察了長輩婆婆媽媽們逛好市多賣場的推車裡都裝些什麼，或是家裡又多出哪些一箱箱的品項就知道。近日就有網友整理出「銀髮族in美式賣場必囤貨單品」，看看家裡的長輩們被推坑了沒。

「銀髮族in美式賣場必囤貨單品」
TOP 1：一罐全都有！營養補給懶人包——克寧銀養高鈣全效奶粉
在秋冬來臨的時候，大家當然都想在家喝熱熱溫暖身心的熱牛奶~網友就發現自去年悄悄獨家上市在好市多的一款頂級奶粉-克寧銀養高鈣全效奶粉。在家就可以自己泡的熱熱喝牛奶，還可以一次包含所有額外需要的營養素，一次不只買到奶粉還買到全方位補給品的高級懶人包感覺～

懶人包顧名思義就是懶懶一包甚麼都有~就像除了一罐就含了多樣的必備營樣素外，還針對了常透過牛奶補鈣的銀髮族額外添加了多項長輩最需要的外掛營養素：像是葉黃素、Omega3、膳食纖維和葡萄糖胺等，網友分析，這根本就是一罐兼具基本營養素，再加額外重點保養成分的完美方程式！

根據金閃閃的外罐標示來看，每天按照指示沖泡，一杯就能得到19種維生素礦物質、葉黃素、Omega3、膳食纖維和葡萄糖胺等身體所需營養。其中的外掛貼加營養葉黃素可讓雙眸明亮，和站在一旁的同齡友人比起來精神更為抖擻。Omega3與維生素礦物質在研究上都是對心臟有益的養分，膳食纖維是近年維持腸道健康的好幫手，葡萄糖胺更是近年不只長輩，上班靠腿力要追求業績長紅的上班族們也想追求行動力的新寵。也因此，全效呵護的配方一上架就紛紛擄獲長輩與消費者們的心，只要看到推車裡有這個品項的，往往都是放著2、3罐準備結帳

對於需要全方位補充的現代人來說，沒有什麼比「懶人包」還更有效率的了，一日之計在於晨，用「全套傳好好」的全效奶粉一次吸收多元營養，開啟一整天元氣滿滿的行動力！

▲▼ 好市多「買一抵百CP值爆款」秋冬必買你中幾項！ 網揭：地方長輩早偷偷囤好囤滿！ 。（圖／網友提供請勿翻攝）

TOP 2：由內而外的面子保養All in one ——WEIDER威德海洋膠原粉+鐵
內在的保健靠營養補給固然很要緊，但秋冬造成的膚質過敏、過乾等等的面子問題當然也要一起顧到！當外貌變得格外澎潤明亮，精神也會隨之一振，讓整個人都亮眼了起來。不只年輕女生的必備保養品，膠原粉現在也成為銀髮族養顏的秘密武器，內服外用下宛如提高亮階的好氣色，讓另一半看了都吃味，也想跟著逆齡起來。

久居美式賣場熱銷旁行榜的「WEIDER威德海洋膠原粉+鐵」主打使用國際安全認證的魚膠原蛋白，並製成好吸收的小分子，另添加女性需額外補充的鐵質和促進膠原蛋白形成的維他命C，讓保養更全面。特別的是，一般膠原蛋白粉往往有去不掉的腥味，但此款呈現的是蜂蜜檸檬口味，更符合多數銀髮族對膠原粉的接受度，它火紅的程度排進銀髮族的囤貨排行榜中，可說是一點也不意外。

▲▼美式賣場,好市多,銀髮族,長輩,囤貨,爆款,金克寧,全效奶粉,燕麥棒,葉黃素,膠原蛋白。（圖／資料照）

TOP 3 ：顧好秋冬身體保濕，也顧臉皮滋養——舒特膚溫和滋潤乳液

網友也提到現在好市多也都有「多罐一組」的囤貨優惠款乳液，不只護膚也可以滋養臉部皮膚，除了賣場算起來更划算的單價，也維持「買一組省到多組」的精算族高標準~讓不少銀髮族樂得一次掃貨，囤回家慢慢用！在美式賣場頗受歡迎的「舒特膚溫和滋潤乳液」是加拿大原裝進口品牌，主打一般正常、乾性、敏弱性甚至受損肌膚、異味性皮膚炎患者都適用，而且不只可用來滋潤身體，也可溫柔擦拭臉部。銀髮族可以針對容易乾燥的關節、膝蓋與手腳部位重點塗抹保養，讓溫和滋潤乳液宛如保護層，細細呵護每一寸肌膚。

▲▼ 好市多「買一抵百CP值爆款」秋冬必買你中幾項！ 網揭：地方長輩早偷偷囤好囤滿！ 。（圖／網友提供請勿翻攝）

時序邁入初秋，早晚些微的溫差對於長輩們來說更為敏感，一碰上免疫力低落的時候，難免容易著涼懶怠。天氣變化大的換季期間，了解自己身體狀況的銀髮族群更要小心以對！所幸在樂活趨勢下，不少長輩開始變得比年輕人更加注意日常作息，閒暇時也不忘出門走動、由內而外補充營養，而美式賣場獨有的保健品項和組合，恰恰正中愛比價長輩的心，每趟花得超值、囤得滿滿，心底也踏實許多。

這些「最in囤貨潮物」曝光後，讓不少年輕人驚呼「我們家就有那罐全效奶粉，已經看我媽回購N次了」、「難怪我媽都跟我姐搶用乳液」。不管是否抱著好奇心朝聖一番，想做個貼心的晚輩，也可趁著年底前的週末假期，把這些「長輩囤貨款」帶回老家孝敬，展現無價心意。

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