4.5萬考生注意！高中英聽二試12/12登場　全面戴口罩、不開冷氣

▲大考中心說明英聽二試防疫規則。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度高中英語聽測驗第二次考試將於12月12日舉行，大考中心今（26日）說明應考防疫措施，將比照日前學測及指考防疫規格，分區考場進出動線、全面佩戴口罩、進考分區量溫作業、不開放陪考、考場「不開放冷氣」，教室前後門關閉，僅開啟氣窗以利通風。

據統計，今年英聽二試有4萬5千人報考。大考中心主任周兆民指出，本次考試將不開放冷氣，每間試場為36人，參照110英聽一試防疫措施以及學者專家建議，開啟教室內四個角落之氣窗各5至10公分。相關防疫措施及因應疫情之試場特別準則，皆會公告於中心網站「最新訊息」及「110英聽考試專區」敬請考生與家長留意與配合。

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周兆民說明，為避免人群聚集，各考分區已預先規劃考生進場、出場及考分區內部移動之動線，並做好標示及引導管制作為，以避免人潮聚集。為配合體溫量測，各考分區將規劃單一入口進場考生務必配合考場規劃的動線移動，落實防疫工作。中心也呼籲接送考生親友，請勿於考分區門口逗留，造成人潮聚集。

▲大考中心提供兩款英聽二試入場識別證。（圖／記者崔至雲攝）

周兆民提到，110英聽一試，由教育部提供一片口罩給所有考生，本中心已寄送集體報名單位與個別報名考生。但若考生進入考分區時故意不佩戴者，將取消其考試資格。又或是考生於監試人員核對應試有效證件正本查驗身分時，應暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌，屢經勸導仍故意不配合者，將扣減其該節全部成績。

周兆民說，英聽二試考生進入考分區時須出示入場識別證及應試有效證件正本，佩戴口罩並配合體溫量測；未攜帶入場識别證之考生，可至指定地點由試務人員協助確認身分後補發，考試當天，各考分區於上午9時30分開始量溫。

周兆民也提到，為確保整體考生應試健康及安全，大考中心已建立居家隔離及檢疫等考生資料機制，在考試前掌握配合居家隔離及檢疫等考生名單，並在考試前，由中心主動通知各該考生不要參加考試。

針對境外考生，大考中心說，境外考生若同時報名英聽二試與110學科能力測驗，為減少須配合的檢疫次數，考生可在109年12月7日至9日期間提出申請，於110年1月24日進行英聽二次考試。