高中男師搞師生戀！女學生家中吞藥「他丟教職」…告學校贏回工作

▲▼南部一名高中社團老師與女學生展開師生戀，事後遭停聘處分，他提告要討回教職。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／高雄報導

南部一名高中社團教師與一名女學生愈走愈近，2017年展開師生戀，交往期間更發生性行為，孰料，分手後女學生卻在家中吞藥，並指控教師分手後持續騷擾她，所幸人並無大礙，但該名教師遭性平會認定利用職務權勢強制性交，將其停聘。教師不甘心提起行政訴訟，法院勘驗各項事證後，認定校方裁決有誤，撤銷停聘處分。

該名高中教師主張，調查報告中認定的事實有所偏頗。他指出，女學生曾向性平會表示，「沒有被強迫(發生性行為)，都是自願的」，事隔2月後，女學生卻翻供稱，「某種程度是」，前後陳述並不一致，且對於發生內容無法清楚說明。

另外，該名教師稱，女學生曾與其他人抱怨，他在交往期間仍與前女友藕斷絲連，又自承情緒崩潰的原因是他跟前女友藕斷絲連，而非老師對她有任何性侵害行為，再者，如果2人發生性行為後，女學生有任何身心靈上不舒服，為何在交往數月的期間內，從沒有向任何人表達不願意，也沒要求他道歉，反倒互訴愛意，雙方正常相處，甚至使用他的手機自拍。

教師指出，調查報告中只採納對他不利的說詞，又沒有其他間接、直接證據佐證，他手上有對話紀錄可以佐證，雙方分手後氣氛融洽，並不是女學生在自家服藥後，提出調查申請時所說的「分手後持續騷擾」，但申復調查沒有採納這個新事證，仍然同意性平調查結果，認定他利用職務權勢強制性交，無視相關證據，認為實在不合理。

教師強調，自己跟女學生的書信往來都可以證明，雙方是男女朋友關係，是在自然的情況下發生性行為，並且2人證詞也明證，女學生沒有因為發生性行為得到任何餽贈、特權和好處，所有對話紀錄中也未曾有過威脅與強迫的話。

高雄高等行政法院勘驗其他學生證詞、雙方對話紀錄，及各項事證後，認定校方調查報告中所指該教師強制性交未遂，以及利用職務權勢性交等事實認定都有違誤，最後撤銷停聘處分。

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