海軍：潛艦國造裝備評選制　代理商與仲介商不得介入

▲總統蔡英文24日上午赴高雄台船主持「潛艦國造建造案開工典禮」。（圖／記者陶本和攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對媒體報導，總統蔡英文24日主持潛艦國造開工典禮，讓「新鐵三角」浮上檯面」，海軍司令部24日晚間發表聲明澄清，媒體報導完全不是事實，代理商與仲介商不得介入評選。

海軍表示，潛艦國造裝備選定，均由海軍、台船及中科院依評選機制，共同討論作戰需求與功能後，擇優辦理採購，且裝備亦參考國際行情價款，依據評選結果，且不得有代理商與仲介商介入，均與原廠洽談啟動議約，非經核定人員，不得參與專案會議，媒體報導完全不實。

海軍指出，今年九月審計部至台船實施審計作業，查核裝備物料及人力工時支出明細，專款專用執行狀況，ㄧ切依法依約辦理，媒體報導捕風捉影，妄加臆測，顯見故意毀謗惡意中傷，蓄意破壞此案。

海軍提到，媒體報導未獲輸出許可裝備乙節，實已獲得美政府同意，並與廠商完成簽約，刻正辦理知會國會程序中，並不影響台船依計畫進度開工，海軍司令部已再三聲明澄清，有稽可循，將不再理會不當媒體的報導。

最後，海軍強調，此案報導係某些特定人士，意圖利用本案謀取利益未果，授意媒體惡意造謠，企圖破壞專案推展，且報導內容專業知識不足，敬告媒體自重自律，海軍深感遺憾並保留法律追訴權。