王浩宇控「替中共挑撥蔡英文和蘇貞昌」　王世堅被告發涉反滲透法

▲何景榮赴宜蘭地檢署，告發王世堅觸犯反滲透法。（圖／翻攝自Facebook／老師雞何景榮）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨台北市議員王世堅多次批評行政院長蘇貞昌，更直指蘇貞昌近期將下台，總統蔡英文為此在臉書力挺蘇貞昌，打臉閣揆交棒的傳聞。不過，民進黨桃園市議員王浩宇認為，王世堅替中共挑撥蔡英文和蘇貞昌的關係。由於王浩宇的指控相當嚴重，民眾黨黨員何景榮23日赴宜蘭地檢署，告發王世堅觸犯反滲透法。

王浩宇21日在臉書表示，王世堅先是護航中天，接著又拿刀捅民進黨一次，開始造謠蘇貞昌將在年後去職，「替中共挑撥總統與院長的關係，這樣的行為，真的非常不應該」。

▲王浩宇指控王世堅替中共挑撥蔡英文和蘇貞昌的關係。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

對於王浩宇的指控，何景榮24日赴宜蘭地檢署，告發王世堅觸犯反滲透法。何景榮在臉書表示，王浩宇身為全國知名的直轄市議員，料想其指控應該有所本，不是造謠抹黑，況且兩人同為執政黨的從政黨員，可能是王浩宇覺得王世堅替中共挑撥的犯行過於嚴重，才不得不出面公開指控，因此，他懇請檢察官立即傳喚王浩宇至宜蘭，協助偵辦此一共諜疑案。

何景榮還說，倘若王世堅不是共諜，請王世堅立即控告王浩宇妨礙名譽，唯有以訟止謗，才能釐清真相、捍衛王世堅的清白，檢舉共諜人人有責，政府抓共諜別打假球，反滲透法加油！台灣價值加油！

▼何景榮赴宜蘭地檢署，告發王世堅觸犯反滲透法。（圖／翻攝自Facebook／老師雞何景榮）