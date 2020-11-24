侯友宜回應「挑戰2024總統大位潛能」：全力以赴市長工作才是應盡責任

記者羅婉庭／新北報導

台灣民意基金會24日發布最新民調，民調指出，新北市長侯友宜展現了挑戰2024總統大位的深厚潛能。對此，侯友宜表示，努力做好現在的工作才是應盡的責任。

▲新北市長侯友宜發表「2030氣候願景」暨簽署「氣候緊急宣言」。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣民意基金會」24日發布11月全國民調報告，其中在「台灣人最欣賞的六都市長」方面，新北市長侯友宜奪下台灣人最欣賞的6都市長，而該基金會也讚賞侯友宜展現了挑戰2024總統大位的深厚潛能。

侯友宜下午發表「2030氣候願景」暨簽署「氣候緊急宣言」後受訪表示，新北市還有很多事情沒有做好，尤其新北市幅員遼闊，還有很多事情要努力，更要全力以赴，市民才能滿意。

侯指出，最重要的是，面對市民不滿意的地方要趕快做好，例如現在要接受綠色和平基金會「氣候緊急宣言」的挑戰，對於新北市來說很難，但他會一關一關面對與檢討，最主要的是把做不好的地方，盡快解決問題。

台灣民意基金會指出，侯友宜目前獨占鰲頭，其社會支持堪稱深厚結實，支持者均稱他跨性別、跨世代、跨省籍族群、跨教育程度、跨行業和跨行政區域，甚至某個程度跨越政黨的界限。整體來看，侯的支持者眾，對他有敵意的人少，目前已經是一個「民意小巨人」，展現了挑戰2024總統大位的深厚潛能。

台灣民意基金會指出，鄭文燦在六都市長排行中位居第二，領先第三的柯文哲3個百分點，但落後侯友宜15個百分點。鄭文燦擔任桃園直轄市長近六年，大都專注地方事務，政通人和，不常與聞國家大事，平常也沒有顯著負評。他的社會支持目前主要來自民進黨和桃園市，有其侷限性；與侯友宜比相形失色，和柯文哲比互有領先，但整體來說有相對的優勢。

台灣民意基金會表示，柯文哲在6都市長排第三，落後侯友宜18個百分點，落後鄭文燦3個百分點，與前幾年不可一世的聲勢比，已現「長江後浪推前浪」的勢頭，不可不慎。他的社會支持主要來自44歲以下年輕、高教育、中產階級、民眾黨人，侷限性相當大。