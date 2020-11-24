侯友宜簽署「氣候緊急宣言」拚零煤炭：10年內溫室氣體減30%

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜24日在綠色和平基金會、台灣青年氣候聯盟等青年團體見證下，正式簽署氣候緊急宣言，並提出5+5行動及策略的「2030氣候願景」，即未來10年，新北市將建構城市減緩與調適能力。

▲新北市長侯友宜發表「2030氣候願景」暨簽署「氣候緊急宣言」。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜在記者會上公布「5行動＋5策略」，其中「5行動」包含今日簽署氣候緊急宣言、年底成立氣候變遷及能源對策委員會、2023年成為無煤城市，2030年溫室氣體較基準年減量30%，2030年打造零碳示範區。

「5策略」則是能源轉型、能效提升、智慧創新、綠色經濟、韌性防災，具體目標如2021年完成全方位智能EOC、2030年太陽能發電140MW、2025年境內24萬盞LED路燈全面智慧化、2030年污水處理率達95%、2030年提昇大眾運輸使用比率50%

侯友宜表示，新北市成為國際一流城市，也要盡到屬於全球一分子的責任，因此加大減碳目標在2030年溫室氣體較基準年減量30%，同時盤點10年新北市的氣候行動計畫，攜手全球各大城市共同對抗氣候變遷，主動面對極端氣候帶來的風險。

侯友宜說，為了關心全球氣候變遷，新北市身為六都最大城市，如何積極面對，六都人口佔全台灣7成，氣候變遷、減碳、減壓、防災成為刻不容緩的議題，應當做緊急狀態積極面對，尤其他兩年前在選舉過程中承諾，將成立氣候變遷以及能源對策委員會，率先做好都市氣體減量。

侯友宜說，除了成立氣候變遷以及能源對策委員會成立之外，他宣誓成為與國際共同面對氣候變遷局勢，對永續城市治理在國際接軌，只有公布報告、接受檢驗，才有鞭策動力。

侯友宜表示，除了加入國際組織「脫煤者聯盟」，新北也在今年成為全台第一個發布VLR（voluntary local review，地方自願檢視）報告的城市，是全球前10個加入的成員，「公布」是一個決心、挑戰，「公布」也讓所有團隊知道市長決心，往永續城市的方向邁進。

▲新北市長侯友宜發表「2030氣候願景」暨簽署「氣候緊急宣言」。（圖／記者林敬旻攝）