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GG不乖！紅疹搔癢難耐不敢愛愛　新式包皮槍10分鐘解煩惱

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記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭餐廳主廚36歲林姓男子，因工作環境潮濕悶熱，生殖器常搔癢，近期交了女朋友，但他遲遲不敢與女友有進一步接觸，直到排假至醫院求診，在羅東博愛醫院泌尿外科許家豪醫師的評估及建議下，紅疹等不適症接受「一次性使用包皮切割吻合器」進行包皮環切手術，才一舉徹底解決他的煩惱，安心談戀愛。

▲▼GG紅疹搔癢難耐林先生，很滿意新式包皮槍術後傷口縫合處筆直美觀，是手術後最大收穫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）
▲▼新式包皮槍一鍵完成切割、止血與縫合，過程約10分鐘，手術快出血極少，環切傷口整齊美觀，受病人青睞。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）


羅東博愛醫院泌尿外科許家豪醫師表示，林男的困擾來自於包皮龜頭炎，症狀可以從龜頭上的小癢紅點，嚴重到整個龜頭和包皮的紅腫熱痛，常見原因包含：包皮過長、清潔不易、包莖、皮膚炎、念珠菌或細菌感染等，若長期忽視，後遺症包括疼痛、形成潰瘍和膿瘍、病理性包莖、嵌頓性包莖、尿道口狹窄等。如果為偶發性，透過局部塗抹藥膏或口服藥物治療可緩解症狀，但若為經常性發生，則建議透過手術將過長的包皮去除，一勞永逸。

▲▼GG紅疹搔癢難耐林先生，很滿意新式包皮槍術後傷口縫合處筆直美觀，是手術後最大收穫。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

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▲許家豪醫師提醒，若包皮未切除，為避免藏汙納垢，每日的清潔不可省略。（圖／羅東博愛醫院提供）

依羅東博愛醫院林弋筑醫師觀察，通常接受包皮環切手術的病人，多半因生殖器症狀感到困擾，但也有很大比例的病人是因為在意另一半的感受，以及保護另一半的健康。因為包皮清潔不易，當細菌滋生導致包皮反覆發炎，對另一半也會有健康威脅，因此建議男性朋友不要輕忽包皮過長或反覆感染的問題。

傳統包皮環切手術是徒手剪開包皮，沿著生殖器慢慢將包皮一刀刀以環形方式剪開，從麻醉、消毒、切割、縫合到包紮，至少需要50分鐘的時間，且傷口大、出血多、術後疼痛度高，傷口也不易平整美觀。

「一次性使用包皮切割吻合器」又稱新式包皮槍，藉由器械精準定位，一鍵完成切割、止血與縫合，整個過程約10分鐘，不僅手術快速、出血極少，更重要的是環切傷口整齊美觀，深受病人的好評與青睞。

林男經許醫師精準手術後，擾人症狀已解除，傷口縫合處筆直美觀也讓他很滿意，可以放心投入戀愛更是他覺得手術後的最大收穫。建議男性朋友，若包皮未切除，為避免藏汙納垢，每日的仔細清潔不可省略，若有任何不適症狀不須避諱，應尋求泌尿科專業醫師，找到適合自己的解決方式。

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