防女大生命案再發生　宜蘭縣3萬多名中小學生將配「防身警報器」

▲宜蘭縣長林姿妙24日宣布，將為宜縣31,942名中小學生買防身警報器。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

防長榮女大生命案再發生，及守護學生安全上下學，宜蘭縣長林姿妙24日宣布，將為縣屬國小及國中共31,942名學生採購「防身警報器」，讓學生於上下學時間遇到緊急侵害或騷擾時，得以即時反應使用，以遏阻可能造成的不法侵害。

宜蘭縣長林姿妙24日宣布，將為宜縣31,942名中小學生買防身警報器，此為六都之外，率先由縣市政府為縣屬國中小學生全面採購防身警報器。林姿妙也要求各學校利用集會推廣防身警報器演練或融入安全教育課程，加強學生自我保護觀念，各校落實校園安全防護演練，以維護學生安全，使家長放心。

防長榮女大生命案再發生，及近期發生在羅東鎮某校女同學於上學途中，在學校外的巷弄內遭人強行拉走情事，校園安全備受社會各界關注，宜蘭縣政府所屬各級學校，針對緊急危害校園安全事件發生時，縣府教育處、警察局包含少年警察隊、各分局以及宜蘭學生校外生活委員會等單位，立即建立合作模式，宜蘭縣各學校的校長與轄區分局長、各學校的學務主任與各轄區派出所主管建立聯繫管道，隨即保持聯繫，相互通報訊息，迅速揭露事件相關資訊，以維護社會秩序安寧。