快訊／恐怖怪叔現身宜蘭！傳鎖喉國3女生強拉巷內　師生家長嚇壞

▲宜蘭怪叔叔出沒！一度傳出強拉國3女進巷內，網PO文要大家注意。（圖／擷取自《臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭怪叔叔出沒！20日一早，傳出約30至40歲、穿寬鬆牛仔褲、灰色薄外套，戴眼鏡，身材胖的男子，竟手勾脖子要強拉上學途中的一名國3女生進巷內，所幸當時有機車騎士經過，男子一驚就跑開了，女學生未受傷或受害。警2小時後逮人送辦。

網PO文說：「早上羅東有學生上學時，遭歹徒欲拉進巷內，呼籲孩子們上下課時間，家長要注意孩子安全」。

校方也通報說，早上有學生在學校附近，遭歹徒欲拉到巷內，歹徒特徵如下：約30至40歲、穿寬鬆牛仔褲、灰色薄外套，戴眼鏡，身材胖。已請派出所長協助清查附近監視器，時間大約7時10分許，請導師們協助再多跟孩子們宣導、叮嚀安全注意事項等。

怪叔叔出沒強拉女生，羅東警分局2小時逮人，並將於20日下午公開說明。

▲宜蘭怪叔叔出沒！在一學校附近強拉國3女進巷內。（圖／記者游芳男翻攝）

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