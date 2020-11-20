宜蘭恐怖怪叔黑歷史曝！鎖喉國3女生強拉巷內　落網吐超扯理由

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭怪叔叔出沒！擁有性騷擾前科的32歲廖姓男子，20日7時10分許，在某國中附近與上學的一名國3女生同向行走， 到一巷口時，他竟超前轉身伸手攔阻女學生，少女突被碰觸脖子及肩膀，被嚇得急忙驚逃，廖男隨後走入巷口離去。警獲報後2小時逮人，廖男辯稱是為搭訕認識女生；訊後廖男被依強制罪、及性騷擾防治法送辦。

▲宜蘭怪叔叔出沒（上圖紅圈處）！在一學校附近，男子為搭訕突然伸手攔阻上學途中的一名國3女學生，少女嚇得驚慌逃跑。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

網友20日一早PO文表示，「早上羅東有學生上學時，遭歹徒欲拉進巷內，呼籲孩子們上下課時間，家長要注意孩子安全」。

警方調查，受驚嚇女生向校方說明遭遇後，校方也通報說，早上有學生在學校附近，遭歹徒欲拉到巷內，歹徒特徵如下：約30至40歲、穿寬鬆牛仔褲、灰色薄外套，戴眼鏡，身材胖。已請派出所長協助清查附近監視器，時間大約7時10分許，請導師們協助再多跟孩子們宣導、叮嚀安全注意事項等。

校方及家長事後積極安撫女學生，少女在警局做完筆錄後，20日下午也返校正常上課。

▲宜蘭怪叔叔出沒！網一度傳出強拉國3女進巷內，PO文要大家注意。（圖／翻攝臉書）