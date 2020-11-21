「孫子有急用！」8旬婦欲領194萬...行員機警請波麗士阻詐

▲高雄一老婦人險遭騙近200萬，幸虧行員機警注意及時阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄新興分局日前接獲通報，有一名老婦人到台灣銀行臨櫃要提領194萬現金，行員擔心他受騙，立刻向警方通報，警方到場之後，發現老婦人疑似失智，經通知老婦人的兒子到場後，才證實婦人應該是接到詐騙電話，幸虧行員機警即時阻止老婦人提領，才沒讓錢被有心人給騙走。

這起事件發生在19日早上9點多，新興分局中正三路派出所接獲報案，一名高齡86歲的老客戶，突然要臨櫃領取194萬的高額現金，擔心他疑似遇到詐騙集團，銀行行員立刻向警方通報，不過員警到場後，老婦人一開始說「我要領錢給我孫子，我孫子有急用。」隨後卻又沒辦法詳細陳述事情的起因、疑似出現記憶斷片的狀況，員警覺得有蹊蹺，趕緊通知老婦人的家人到場。

▲高雄一老婦人險遭騙近200萬，幸虧行員機警注意及時阻詐。（圖／記者黃子倩翻攝）

老婦人52歲的兒子向警方表示，母親年紀漸長有失智的傾向，不曉得她為何要提領鉅款，且家境小康沒有急用錢的需求，擔心是接到詐騙電話，事後對於行員和員警能及時阻詐，頻頻道謝、感到十分感動。

警方也呼籲，近期社會上的詐騙案層出不窮，雖然政府及檢警單位不斷宣導防詐騙資訊，但詐騙案並沒有銷聲匿跡，更令人憂心的是長者受詐騙的比率持續上升，現今詐騙手法花樣百出，仍有許多警覺心較低的老年人遭受到詐騙，若遭受詐騙，威脅的不只是個人財產的安全，更會直接影響高齡者的基本生計，請多關心家中老人，才不會讓詐騙犯輕易得手。

►點我超越韓國愉快體驗