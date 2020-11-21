任護理人員！高雄媽見「兒子床上窒息」怕被發現…竟裝袋丟垃圾桶

▲高雄一名護理人員見兒子失去生命跡象，擔心被發現竟然將孩子裝袋丟垃圾桶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名林姓護理人員2016年間見剛出生不久的兒子在床上窒息，沒有打電話叫救護車，反倒將孩子裝進塑膠袋內，丟到住宅大樓垃圾間的垃圾桶內，還試圖掩蓋孩子身亡的事實，持其他人孩子的照片到申請補辦健保卡，但最後仍因沒有按時接種預防針曝了光！法院審理後，判林女有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，可上訴。

檢方調查，擔任護理人員的林女2016年6月20日在醫院生下一名男嬰，孰料，不久後孩子竟在住處臥床窒息，失去生命跡象，林女因為害怕被人發現孩子已經死亡，隨即拿起塑膠袋包裹嬰屍，再提著塑膠袋到大樓垃圾間內，將孩子丟棄垃圾桶內。

林女擔心別人發現孩子已經死亡，2017年8月31日還拿著兒子的健保卡，以及不知情人士孩子照片到公家機關，聲稱「健保卡遺失」要申請補發。整起事件之所以會曝光，是因為孩子沒有按時接種預防針被通報，高雄市政府衛生局2017年11月30日通報社會局訪視未果，報警處理這才知道孩子早已夭折。

高雄地方法院審酌，林女身為人母，見到剛出世不久的兒子猝死，竟然不尋求醫院救助或是以妥適的方式處理屍體，竟然用塑膠袋包裹隨意丟置，對孩子生命延續與終結嚴重缺乏應有的尊重，還用其他人的照片補辦健保卡，藉此掩飾犯行，行為實在可議。

法官考量，林女在審理時坦承犯行，最後依照遺棄屍體罪將林女判刑6月，另依照使公務員登載不實罪，判刑3月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元，全案仍可上訴。