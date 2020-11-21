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屏東男危險超車遭罰6千要法官撤單　理由瞎：檢舉人偷拍沒警告我

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▲屏東地院駁回周姓男子的行政訴訟，讓他因未遵守交通規則吃了6000元罰單 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地院駁回周姓男子的行政訴訟，讓他因未遵守交通規則被罰6000元 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣周姓男子駕駛自小客車，行經高雄潮州間東西向快速道路時，因未打方向燈超車及未保持安全距離超車，被大型重型機車騎士跟拍向屏東縣警局檢舉，被警方開了兩張共6000元罰單，他不服提出行政訴訟，並以因晚上長期往來高屏進修上課疲憊，或一時疏忽未注意而違規，及檢舉人或挾怨報復偷拍，請求法官撤銷該罰單，但被法官駁回，不但要繳交6000元罰款，還要負擔300元訴訟費用。

據悉，周姓男子駕駛自小客車於2020年109年1月16日下午10時16分許，行經屏東縣竹田鄉台88線（按高雄潮州間東西向快速道路）時，因有「行駛快速公路未依規定變換車道、行駛快速公路違規超車」違規事實，經民眾檢舉後，由所轄屏東縣政府警察局查證認屬實後，依違反道路交通管理處罰條例處罰條例）第33條第1 項第4 款（行駛快速公路未依規定變換車道：未使用方向燈)及同條第7款（行駛快速公路違規超車：未保持適當間隔）規定屬實，開出兩張違規罰單共6000元，記違規記點2點。

他不服向監理提出申訴被駁回，改提行政訴訟，並以他長期在高雄至屏東間來回奔波進修，因上課疲憊一時疏忽未注意而違規，伊確有疏失；且檢舉人係以與交通稽查目的不相干的行車紀錄器偷拍，事先並未鳴喇叭警告他，何況偷拍也與行政程序法第4、7條適當性原則、必要性原則及衡量性原則有違，請求法院給予自新機會，從輕發落或撤銷原處分。

法官調查發現原處分並無違失，駁回他的訴訟。

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