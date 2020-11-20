搞丟33張日治老照片！雄女承諾「2倍價值賠償」　照片主人回應了

▲黃彥傑將33張日治時期的珍貴老照片原件借予雄女掃描，發生遺失糾紛，雙方暫時達成協議。（圖／翻攝自黃彥傑臉書）



記者林彥臣／綜合報導

台師大台史所研究生黃彥傑控訴，去年將33張珍藏的日治時期雄女老照片以每張100元價格借予校方掃描，不料校方卻遲遲未歸還，拖了一年後竟稱「不見了」，讓他因此揚言提告校方。黃彥傑在20日在PTT上5點聲明回應，已經與雄女「暫時達成協議」。

黃彥傑5點聲明如下：

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1.這次事件就算不管如何，高雄女中仍要繼續找回照片，而找回照片後，照片所有權仍歸我所有。

2.此次事件中，高雄女中並非是賠償16.5萬元，而是其價值之兩倍以上。因為高雄女中認為如此才有誠意解決問題且同時為地方之歷史盡心盡力。我們經過雙方的協商後，認為並非一次性給付，而是分為三年進行預算之撥款。這樣子以雄女立場來看經費提撥也會較為容易，對文史團體來說，也較不會出現一次性大量提撥經費而導致無法妥善利用。

3.未來雄女三年內都將提撥預算用於文史之工作，這筆錢將由我與雄女一起尋找最適合高雄之文史組織與方案，我們將會盡力的讓這筆錢得到最妥善的運用，而且全數是利用於雄女自身的文化保存、推廣、校史認識等等，讓雄女的每一分子都能對這間學校的歷史有更深的認識。

4.我依然要求象徵性的一元賠償。事實上，不管走不走到民事告訴這關，我都只會拿一元賠償，因為對我來說文物並不是「秤斤論兩的」，文物的價值在於乘載了地方的歷史記憶與人們的生活。所以，也才會有一群人拚了命的守護著這塊土地。對我來說，這批照片我也希望找回來是最好的，但若找不回來，我也希望能對地方的團體做到最大的幫助。

5.雄女校長在提議聲明時，主動加上：「雄女承諾深化與地方文史工作室的課程合作，精緻在地議題探究的課程品質。」這點我深感認同，這次的案件中，雄女最初應對的態度，明顯是對於地方的歷史的疏忽，所以就算一剛開始尋找，或是相關處理方式等，都顯得有許多方面值得改進，若雄女校長主動願意釋出善意，並且也願意合作，使更多高雄女中的學生認識地方，我想是再好不過的事情了。

▲高雄女中承諾未來三年提撥預算，用於文史工作。（圖／記者姜國輝攝）



黃彥傑還說明指出，為什麼是三年？不是五年、十年？因為校長一任就是四、五年，接下來更長的時間誰都沒有把握，但是校長承諾在他這任期內會妥善解決這問題，「我認為這樣子就很好了，而且這也是用於雄女校史自身，我認為這相當的合理，也是我當初所希望的」。

至於「跟那些團體是否有認識？」他回答，「老實說不認識」，每天忙研究、忙課業、忙處理各種事情、讀書會等等都忙到焦頭爛額了，但是他就是在臉書上看「這團體很讚」，一直舉辦很多活動讓高雄人認識自身的歷史，當他透過朋友知道這地方很多赤字時，他想如果能用這次機會讓他們拿到一筆錢，讓高雄有更多發展、更多的活動，那應該也值得吧。

黃彥傑最後強調，「歷史不是很遙遠的，它生活在我們的日常周遭，如果因為這事情你開始對老照片有興趣、對自家的歷史有興趣，又或者是對某塊歷史有興趣，那趕快去做吧！拿起你的相機、錄影機、錄音筆，好好找你們家的老人、附近的耆老等多問問些問題，哪怕是一點紀錄都好。我一直相信一句話：『人人都是歷史學家』，真的覺得自己對開口很羞恥？好，那就好好的多多拍照紀錄自己的家鄉吧！『人人都是歷史學家』」

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