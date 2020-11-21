囂張嗆警！高雄路霸吐司店吃紅單　店員暴走警拖2天「硬起來」

記者黃子倩／高雄報導

高雄市三民區一家吐司店15日晚間因違規佔用道路營業，加上顧客臨停紅線用餐，遭到員警開單，不過其中兩個男店員在員警勸導時，卻突然暴走，回嗆員警「這樣（違停）狀況已經很久了，怎麼不整排都開一開（單）」，甚至在警方詢問是不是要馬上收時，又失控怒吼「馬上要收了啊，要不然你再開我一張單啊」，與警方多次嗆聲，警方事後依違反《社會秩序維護法》將兩失控店員函送。

▲警方獲報到場，要求店家將佔用道路的桌椅移開，卻爆發口角。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警方獲報到場，要求店家將佔用道路的桌椅移開，卻爆發口角。（圖／記者黃子倩翻攝）

從影片內容顯示，警方當天晚上10點50分接獲報案到場，指出在吐司店有民眾發生糾紛，不過到場時並未看到有人爭執，只看到吐司店的桌椅明顯佔用了馬路，並且現場有民眾機車違規停放紅線的狀況，因此要求店家改善，將桌椅收起，並開出佔用道路營業的紅單。

看到警方開單，店員卻突然暴走，不斷跟員警說「我是不知道你來的態度那麼差，我又沒有得罪到你」，員警拿著對方的身分證，對店員回應說「我沒講話啦！我哪有態度差」，這時店員繼續回嗆說「你態度真的很差，我有講話的自由」最後雙方你一言我一語，員警似乎也受不了了，要求店員「說話不用那麼大聲」。

根據鼎金派出所所長周晏立的說法，當天之所以會到吐司店去查訪，原因是有民眾報案吐司店的老闆毆打女店員，但事後經警方確認是烏龍一場，其實民眾看到的女店員是一名年輕男員工，且事後他不願對店家提出告訴，不過員警到場看到吐司店違規佔用道路營業開單，卻遭到現場店員嗆聲，17日已經通知兩人到案，以違反社違法函送，可處拘留或一萬兩千元以下罰鍰。

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