神救援！高雄女車禍「橫躺路中」...2拖吊車築防線「神功護體」

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

拖吊車神救援！高雄市政府警察局交通警察大隊黃姓警員20日17時許，執行違規車輛取締拖吊勤務，經新興區民族二路與七賢路口，遇上車禍事故，一名女姓傷者與機車橫躺路中，由於正值下班交通尖峰時間，車輛眾多，兩部拖吊車立刻圍住現場保護受傷女子，並通報救護傷患，防止二次車禍發生。



▲白色拖吊車神救援，為受傷女子築起防線。（圖／記者洪靖宜翻攝）





▲白色拖吊車看到車禍立刻上前保護受傷女子。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市政府警察局交通警察大隊黃姓警員20日17時許，執行違規車輛取締拖吊勤務，途經新興區民族二路與七賢路口，見車禍事故現場一名女姓傷者與機車橫躺路中，由於正值下班交通尖峰時間，來往車輛眾多，剛好行經此路口的兩部拖吊車立刻上前將女傷者圍住，一直在現場保護著她，防止二次車禍事故發生，一直到救護車趕到場才離去。





▲拖吊業李先生表示拖吊業者如果遇到事情，會用車內無線電互相通知支援。（圖／記者吳世龍攝）

拖吊業李先生表示，當下是擔心女傷者受到二次傷害，從業好幾年遇到大小車禍也不少，如果需要一定都會上前幫忙。而此畫面被一名楊姓網友PO上網，他回顧當時開車經過車禍現場，救護車還沒來，看到拖吊車司機立刻上前保護傷者，雖然大家都不喜歡看到拖吊車，但會PO上去也是希望大家給拖吊車司機和員警一個鼓勵。交通警察大隊表示同仁拖吊巡邏勤務，途中見危急狀況為維護民眾生命立即反應、處理得當，此舉可嘉，督察組會用好人好事予以表揚獎勵。

時間對我們來說完全沒用！