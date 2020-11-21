大雅區農會歡慶百周年　盧秀燕表感謝祝賀百歲生日快樂

▲大雅區農會歡慶100周年，市長盧秀燕贈匾祝賀。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

大雅區農會21日歡慶100周年，台中市政府輔導農會舉辦慶祝活動，市長盧秀燕親自出席祝賀並說，大雅區農會是農金獎常勝軍，積極輔導農民行銷農特產品、落實照顧農民的責任，祝福農會百歲生日快樂。

台中市農業局輔導大雅區農會，今天上午在大雅區雅潭夜市廣場舉辦「雅農薪傳、百年永續」慶祝活動，請住大雅農會100年。現場除邀請表演團體，也規劃各區農會農特產品展售區、青農農夫市集等。市長盧秀燕也親自到場，向大雅農會說百歲生日快樂。

▲▼盧秀燕與貴賓一起切蛋糕祝和大雅農會生日快樂，並與小朋友合影。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，大雅區農會是農金獎常勝軍，連續2年蟬聯「營運卓越獎」特優獎，不僅營運成績良好，更不遺餘力輔導農友行銷、生產優質農產品。

農業局表示，這次慶祝活動「雅農薪傳、百年永續」，安排著名文藝團體及學校，以一百週年祝壽為主題設計節目表演，包括祝壽開場鼓、福祿壽三仙祝壽表演、獻壽桃、祝壽舞、爵士樂團表演等節目，現場也規劃農業推廣教育成果展區、各區農會農特產品展售區、青農農夫市集在地農特產品展售區等，民眾不僅可以了解大雅區農會對於農業推廣的貢獻，還可以買到各區農特產品，刺激農產品銷售。

此外，大雅區農會長年熱心公益，今日也捐贈市府消防局大雅分隊救護車1輛，由盧市長代表受贈及頒發感謝狀，感謝農會對在地消防工作支持，以行動回饋地方。

包括立委楊瓊瓔、市議員徐瑄灃、周永鴻，行政院農業委員會農業金融局長李聰勇、市府農業局長蔡精強、消防局長曾進財、大雅區長李修齊、大雅農會總幹事林國永、行政院農業委員會台中區改良場場長李紅曦、行政院農業委員會輔導處科長吳杏如、中華民國農會總幹事張永成、農業金庫銀行董事長吳明敏、台中市農會總幹事林育葦及市議員吳顯森服務處代表和多位農會代表均到場共襄盛舉。

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