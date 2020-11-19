台中議員爭取設置親子館　盧秀燕背書：明年4月就能動工

▲盧秀燕表示，西屯區親子館明年4月就能動工。（圖／張廖乃綸提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯區人口23萬多人，29個行政區當中第二多，但是一座親子館都沒有，因為西屯區寸土寸金，台中市議員張廖乃綸19日在何厝公有市場樓上向民眾簡報覓地說明會時，市長盧秀燕特地趕來背書，盧說，市府今年已追加預算，明年4月動工，8、9月完工啟用，打造宜居城市，讓年輕朋友可以安心無虞工作。

張廖乃綸在何厝公有市場召開說明會，她說，為了催生西屯區的親子館暨公托中心，光是找場地就找了10年，把西屯區都翻了一遍，因為西屯區寸土寸金，想要徵收一塊地來蓋親子館或公托中心，真的很不容易也曠日廢時。

因此她會同市府著手尋找閒置空間活化再利用，讓公共托育建設的推動更快速、也更節省經費，希望市府將何厝公有市場2樓原本經發局放檔案的地方騰出來，規劃為親子館及公托中心，該地點周邊不但有很多公車路線，距離捷運市政府站步行不到10分鐘就可抵達，交通相當便利。

盧秀燕說，托育政策是她的施政重點，她上任前西屯區沒有公托中心，也沒有親子館，推動市政建設做比說還重要，她感謝張廖乃綸議員協助盤點可運用空間，找到何厝公有市場的2樓，市府今年度已經編列1830萬元追加預算，另外再調度經費支應營運費用，預計明年4月就能開工，8、9月間就能開館營運，成為西屯區第一間親子館。

這處親子館暨公托中心，外觀將以幾何圖形打造成一座城堡，有寶寶探索區、統感體能區、親子閱讀區、親子廚房及多功能教室等，營造溫馨歡樂氣氛，給孩子安全、舒適又有趣的學習遊戲樂園。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來