知名街頭藝人是狼！利用BTS誘32少女拍裸照　遭重判18年

▲薩克斯風樂手顧志杰。（圖／翻攝YOUTUBE）

記者李忠憲／台中報導

知名薩克斯風樂手顧志杰（改名為顧承恩）利用少女瘋韓團BTS、Super Jonior追星，臉書假冒女性以粉絲拉近少女距離，再誘騙拍裸照傳給他欣賞，近百位少女照做受害，共48人出面指控。台中地院審結，認定至少31名少女、1女童受害，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》重判他18年；強制罪6月，可易科罰金。全案可上訴。

據了解，顧男是台中市知名的街頭藝人，更是國內中生代有名的薩克斯風老師，也曾在許多學校擔任社團指導老師。爆發醜聞後，他緊急將臉書關閉，並且停用街頭藝人登記的聯絡電話。

顧男利用少女追星心切，在臉書上佯裝成女生「余庭庭」、「TING YU」、「李東海」等，且同是韓星BTS、Super Jonior的粉絲，向近百名少女佯稱若按照指示，便能加入粉絲團，或能近距離跟藝人接觸，讓不少少女因此信以為真。他見少女上勾，便要對方拍攝裸照供他欣賞。少女照做。

顧男食髓知味竟大膽要少女拍攝裸身跳舞，以及在下體夾上夾子的畫面，但遭到拒絕。他竟出言恐嚇，「若不願意按照指示繼續拍攝，就要將之前所拍攝的照片發送出去」，讓少女嚇得只好照做。事後其中2名少女不堪壓力向警方報案，並報請台中地檢署偵辦。檢警搜索，查扣內有近百名受害少女裸照的隨身碟，有48名受害少女出面控訴，中檢也將顧男依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

顧男開庭後坦承其中20件案子犯行，並與其中11人和解，但其他則否認犯行，辯稱那些照片都是從網路下載。

另外，檢警也查出，顧男要少女至AZAR交友軟體提供裸露視訊供客人觀看，客人會給分數，累積可換現金，每次1000元至3000元不等。少女照辦卻拿不到錢，才知被騙。顧男坦承用假身分聯繫少女，否認用詐術騙對方，而是少女自願提供裸照；視訊賺錢部分有想給錢，但對方卻斷音訊找不到人。

被害少女家長開庭時也說，雖然已經和解，但不代表我們要原諒他。更有人說，他行為很惡劣，永遠不會原諒，請加重刑期。

台中地院審結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》重判他18年；強制罪6月，可易科罰金。

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