中央喊漲健保費　盧秀燕允諾：編足預算補助讓長輩安心

▲盧秀燕允諾，中央調漲健保費後，市府會編足預算補助讓長輩安心。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央擬調漲全國健保費率，台中如何因應？市長盧秀燕20日表示，台中約有38萬名長輩，超過8成符合老人健保補助資格，市府每月最高補助每人749元，她強調，不論中央如何決定費率，「民眾的心聲，市府聽到了」，一定編足預算，補助老人健保，讓長輩安心。

盧秀燕面對市議員陳文政質詢關於老人健保補助一事，盧說，這幾天市府收到許多民眾關心中央調漲健保費一案，中央今天將開會討論，全國民眾健保費要調漲多少，將有定論，不論調整多少，「市府聽到了，一定會協助負擔」。

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盧也說，健保費負擔區分為業主負擔和個人負擔，業主負擔有一定比例，將會延續，不過針對長輩個人負擔部分，不論中央如何調高比例，市府一定編足預算，減輕長輩負擔，讓市民安心，她相信市府這項措施，不分黨派都會支持。

她也說明，目前台中約有38萬名長輩，其中，超過31萬名符合老人健保補助資格，換算下來超過8成長輩享有健保補助，目前老人健保補助每月最高749元，如果中央調高費率後，就會出現預算差額，市府會因應處理，屆時提送市議會討論。

社會局進一步表示， 市府明年老人健保補助預算已編列21.7億元，社會局將持續關注健保調整幅度，以及明年上半年保費補助支出情形，到時如果預估經費不足，將再循追加預算程序辦理。

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