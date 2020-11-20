NCC否決中天換照案　盧秀燕：7比0完封中天也完封新聞自由

▲盧秀燕表示，NCC雖然7:0完封中天，但也完封新聞自由。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕20日在市議會針對NCC否決中天換照一事再度強調，如果國家做出不適當處分，國人3、40年來共同爭取的、言論自由很可能毀於一旦，也摧毀國際信譽，不管是NCC或國家，雖然7比0完封中天，但沒有勝利，因為也完封了新聞自由。

市議員陳文政、劉士州在市議會總質詢時指出，國家透過電視台換照方式壓制不同聲音，當場詢問市長盧秀燕的看法。

盧秀燕指出，台灣民主價值有兩個自由非常重要，讓我們跟其他國家不一樣、能傲視全世界，一個是「言論自由」，可自由發表言論，不受法律或不正當打壓；第二是「新聞自由」，這些都是我們驕傲的民主價值，兩個理念受到打壓、被剝奪，等於摧毀台灣民主、摧毀在世界受尊崇或尊敬的價值。

盧說，對於政府透過干預剝奪新聞自由不以為然，尤其她擔任過電視記者特別感同身受，3、40年來國人共同爭取的言論自由，若國家做出不適當處分，很可能毀於一旦，也摧毀國際信譽，令人遺憾、痛心。

她還說，不管是NCC或國家，雖然7比0完封中天，但沒有勝利，因為也完封了新聞自由，新聞自由是台灣最重要的民主價值，對於國家完封新聞自由，相信民眾也不能認同。

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